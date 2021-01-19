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futebol

Sampaoli relaciona o Galo para encarar o Grêmio sem Tardelli

A expectativa do torcedor do Atlético-MG em rever o atacante foi frustrada mais uma vez...
LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2021 às 16:53

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 16:53

Crédito: Sampaoli mais uma vez não relaciona Diego Tardelli, o que gerou discussões entre os torcedores do Galo-(Divulgação/Atlético-MG
O técnico do Atlético-MG, Jorge Sampaoli, revelou a lista de relacionados do Galo para o duelo desta quarta-feira, 20 de janeiro, contra o Grêmio, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A lista não tem a presença do atacante Diego Tardelli, que ainda está em preparação física, o que gerou discussões entre os torcedores atleticano nas redes sociais, que, mesmo com o treinador argentino ter falado que dificilmente iria utilizar o jogador em janeiro, ainda há comoções pela ausência de Tardelli, ídolo da Massa. - Depende da evolução dele. O dia a dia nos vai direcionando se Diego pode competir com os que têm muitas partidas jogadas. Dependerá da competição interna. Hoje, isso vai ser determinante. Um jogador que sofreu uma lesão que ele teve, com tanto tempo parado, seguramente terá que se colocar em forma, ou no nível dos demais-disse Sampaoli na semana passada quando foi questionado sobre a presença de Tardelli entre os relacionados. O atacante, de 35 anos, tem contrato até o fim do Brasileiro, em fevereiro, e não tem sua situação definida com uma dispensa ou renovação do seu contrato.

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