Sampaoli reclama de erros individuais e mais eficiência do time na hora de concluir jogadas ofensivas

Para o treinador alvinegro pagou caro por excessos de falhas no setor defensivo, não segurando o ataque vascaíno, que conseguiu marcar 3 a 0 com certa facilidade, obrigando o time mineiro a buscar o empate, porém sem sucesso. -Pagamos muito caro pelo erro não forçado. Lamentavelmente, controlamos o rival durante todo o tempo. Tivemos o erro de pênalti, e depois um erro não forçado da jogada de lado deles, e converteram. E tivemos que remar contra a maré. Um time jovem, perdendo de 1 a 0. Continuamos buscando, tentando. Mais uma jogada contra, na segunda chegada, fizeram 2 a 0. A equipe lutou, gerou chances, atacou, e lamentavelmente, encontraram outro gol em jogada isolada. Seguimos buscando, fizemos um gol, veio outro mais-disse o treinador, que comentou sobre o peso emocional na equipe pela derrota. - O pênalti perdido psicologicamente afeta, e depois houve o gol deles. Favoreceu o jogo do Vasco, nas disputas, ações. Tivemos que sair, buscar mais. E, bem, não podíamos quebrar o volante para mudar a estrutura do jogo. Isso favoreceu a jogada defensiva de Vasco. Buscamos, dominamos todo o jogo, mas lamentavelmente, perdemos. Foi uma partida que, como se deu, tivemos todo o domínio e não conseguimos estabelecer o resultado-disse.