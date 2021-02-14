Sampaoli reclama de 'cultura imediatista' do futebol brasileiro e não crava permanência no Galo

O técnico Jorge Sampaoli deixou o campo contrariado após o empate do Atlético-MG em 1 a 1 com o Bahia, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a contrariedade do técnico alvinegro ficou ainda mais evidente em sua coletiva pós-jogo, em que não garantiu a permanência no clube até o fim de 2021, prazo em que encerra seu contrato, tempo em que se encerrará o contrato atual com o Galo.Sampaoli, que é alvo do Olympique de Marselha, da França, comentou sobre a permanência incerta de um treinador no futebol brasileiro, sem garantias no cargo por uma cultura de resultados imediatos. - Futebol é muito instável, ainda mais nesse país. Treinador dura muito pouco. Não se consolidam os projetos. Não sei se tem como garantir a continuidade do trabalho até o fim do ano. O futebol muda o tempo todo. Só penso no próximo jogo, vencer, tentar fazer que o time chegue mais na frente da tabela. O resto é indecifrável. Se você analisa com todos os treinadores no Brasil, é a instabilidade. Não sou diferente do resto. Se não ganho, serei o pior. Se ganhar, serei o melhor. Hoje, meu trabalho será avaliado pelos resultados. Não posso responder essa pergunta agora. Só sei que o time volta a trabalhar na segunda e tentará corrigir os erros para o próximo jogo – disse o treinador.