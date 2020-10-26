AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Sampaoli recebe sondagem do futebol árabe para deixar o Galo

Al Nassr, da Arábia Saudita, procurou o estade do treinador, mas não houve evolução nas negociações...

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 15:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 out 2020 às 15:09
Crédito: Sampaoli tem contrato com o Galo até o fim de 2021-(Bruno Cantini/Atlético-MG
O técnico do Atlético-MG, Jorge Sampaoli, recebeu uma sondagem do Al Nassr, da Arábia Saudita nos últimos dias. Todavia, o negócio não teve evolução e não chegou a ter uma proposta oficial para o treinador deixar o Galo. Com contrato até o fim de 2021, o argentino só deixaria, pelo menos por enquanto, o time mineiro, caso chegasse uma proposta da Europa, onde Sampaoli já trabalhou. A informação da sondagem do técnico foi veiculada inicialmente pelo UOL e confirmada pelo L!. No vínculo assinado entre o Galo e Jorge Sampaoli, há uma multa rescisória de 3 milhões de euros (R$ 20 milhões) caso o treinador queira sair do clube.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Protetor solar
Precisa usar protetor solar no inverno? Entenda a importância
Imagem de destaque
PF aciona Interpol para rastrear bens de Vorcaro nos EUA e Europa
Imagem de destaque
Ilustres semiconhecidos: eleitores ignoram até pré-candidatos ao Senado "famosos" no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados