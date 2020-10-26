Sampaoli recebe sondagem do futebol árabe para deixar o Galo

O técnico do Atlético-MG, Jorge Sampaoli, recebeu uma sondagem do Al Nassr, da Arábia Saudita nos últimos dias. Todavia, o negócio não teve evolução e não chegou a ter uma proposta oficial para o treinador deixar o Galo. Com contrato até o fim de 2021, o argentino só deixaria, pelo menos por enquanto, o time mineiro, caso chegasse uma proposta da Europa, onde Sampaoli já trabalhou. A informação da sondagem do técnico foi veiculada inicialmente pelo UOL e confirmada pelo L!. No vínculo assinado entre o Galo e Jorge Sampaoli, há uma multa rescisória de 3 milhões de euros (R$ 20 milhões) caso o treinador queira sair do clube.