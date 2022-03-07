Sampaoli perde confiança do elenco e balança no Olympique Marseille, segundo imprensa francesa

Jorge Sampaoli perdeu a confiança do elenco do Olympique Marseille e balança no cargo para a próxima temporada, segundo a "RMC Sport". O argentino tem tomado decisões que desagradam diversos jogadores e não tem conseguido gerir bem o plantel.O atacante Milik, um dos nomes mais pesados da equipe, afirmou internamente que não irá seguir no clube caso o comandante siga dirigindo a equipe. O treinador também parece ter divergências com Pablo Longoria, presidente do clube, com relação a atuação dos franceses no mercado.

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Além disso, Sampaoli também é visto como alguém que não tem dado o devido respeito a dois atletas do elenco: Mandanda e Álvaro González. O goleiro perdeu a titularidade para Pau López, tendo atuado apenas nove vezes na temporada, enquanto o zagueiro espanhol foi rebaixado para a 5ª opção do comandante. Isso quando é relacionado para os jogos.

Outra decisão questionada é com relação a falta de oportunidades para jogadores como Harit, Balerdi e Papa Gueye. Em janeiro, o senegalês foi uma das peças chaves da seleção de seu país na conquista da Copa Africana de Nações, mas segue sendo preterido pelo argentino.

Após a derrota para o Monaco, o Olympique Marseille caiu para a 3ª colocação no Campeonato Francês. A equipe de Sampaoli tem um ponto a mais do que o Rennes e corre o risco de não se classificar para a próxima edição da Champions League.