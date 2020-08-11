Sampaoli pediu mais reforços ao Atlético-MG revelou Sette Câmara

O presidente do Atlético-MG, Sérgio Sette Câmara, revelou que em uma conversa com o técnico Jorge Sampaoli teve novos pedidos de reforços por parte do treinador argentino, que chegou ao Galo em março. Em informação veiculada no Blog do PVC, do GloboEsporte.com, o treinador solicitou mais cinco jogadores. O pedido foi feito a diretores e investidores após a vitória sobre o Flamengo, na estreia do Brasileiro. A nova pedida do argentino é por crer que o que o Galo tem atualmente não seja o bastante para brigar de fato pelo título brasileiro. Sette Câmara falou à TV Galo e contou que o argentino tem pedido mais jogadores para vencer o Brasileiro.

-Eu vim bater um papo com o Sampaoli, conversar com ele sobre os pleitos dele, vamos falar a verdade. Ele é um treinador extremamente exigente em campo e fora de campo também. A sede de ganhar, a vontade de ser campeão, de fazer com que o time seja cada dia mais bem treinado, mais bem entrosado, mais competitivo, em busca de vitórias. Esse é o tipo de personalidade que a gente quer, que a gente busca. É uma mentalidade vencedora, a mentalidade do Atlético-disse o presidente que prosseguiu: -Eu vim conversar com ele. Ele fez alguns pleitos, não posso sair falando, começo a ficar até com a cabeça meio quente, mas é assim, que bom que ele é assim, que bom que ele é proativo, que ele cobra da gente. Também terei o direito de cobrar dele se alguma coisa não estiver indo como a gente pensa que tem que ser. Esse é um trabalho importante, quando há cobrança de ponta a ponta na diretoria, no corpo técnico, sobre os jogadores. Tudo isso faz parte de um ambiente propício para um clube brigar por títulos-explicou Sette Câmara. Desde a sua chegada, Sampaoli recebeu sete reforços solicitados por ele: os zagueiros Junior Alonso e Bueno, o lateral Mariano, os meio-campistas Alan Franco e Léo Sena, os atacantes Keno e Marrony.