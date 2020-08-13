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futebol

Sampaoli pede atletas experientes para consolidar o time do Galo

O treinador acha que seu grupo é muito jovem para suportar a intensidade de jogos e que o clube terá durante a temporada...
LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2020 às 15:10

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 15:10

Crédito: O treinador argentino vem reforçando os pedidos de mais contratações para o elenco do Galo-(Bruno Cantini/Atlético-MG
Os pedidos de reforços por parte de Jorge Sampaoli para a diretoria do Atlético-MG não são novidade. O treinador quer mais atletas para “encorpar” o elenco alvinegro. Mas, além de buscar mais jogadores, o argentino quer que os possíveis contratados sejam mais experientes para lidar com as adversidades durante os jogos do time mineiro. Sampaoli diz que jogadores mais “cascudos” vão consolidar o grupo atleticano na temporada. -É uma equipe muito jovem. Consolidar com (reforços de) peso em algumas das linhas seria o ideal, para que essa juventude cresça mais segura. Já digo: para o plantel, com a idade que tem, (trazer atletas experientes) neste projeto seria o ideal. O clube saberá como fazer-disse Jorge Sampaoli. Aproveitando a fala de quem precisa de um time mais “rodado” para o projeto do clube, o técnico deixou mais um recado para a diretoria sobre ter nomes de qualidade para todas as posições, indicando que ainda não está totalmente satisfeito com o material humano que tem nas mãos. E, a “urgência” de Sampaoli é um nome para o meio de campo, pois não vê no grupo um substituto para Nathan, que deixou o jogo contra o Timão machucado. - Nessa realidade, quando temos que ser extremamente ativos no ataque, precisamos muito da rotação dos jogadores, porque manter esse ritmo com os mesmos 10 não poderíamos. Contra o Corinthians, Nathan não pôde rodar , porque não havia outra alternativa, e terminou lesionado. Com essa intensidade, seguramente: se não tivermos trocas constantes, vai custar caro-completou o argentino, que já iniciou a preparação da equipe para o duelo da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, domingo, 16 de agosto, contra o Ceará, às 11h, no Mineirão.

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