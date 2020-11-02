Sampaoli leva o terceiro amarelo e não estará no banco diante do Fla

O Atlético-MG terá um importante desfalque para o jogo de domingo, 8 de novembro, no Mineirão, contra o Flamengo. O técnico Jorge Sampaoli não estará no banco de reservas do time mineiro. O argentino levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. A advertência ocorreu no duelo diante do Palmeiras, em São Paulo, pela 19ª rodada do Brasileiro. Será a segunda suspensão do treinador, que também ficou de fora do jogo contra o Red Bull Bragantino, na 10ª rodada. O técnico atleticano foi “amarelado” pela sexta vez, sendo que nesta segunda sequência recebeu a punição nos jogos contra Fortaleza, Palmeiras e Sport. Em 2020, Sampaoli recebeu nove cartões amarelos, sendo seis no Brasileiro e três no Campeonato Mineiro. O jeito agitado do treinador gerou em 2019 11 punições com cartões, quando ainda dirigia o Santos.