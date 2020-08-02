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Sampaoli gosta da evolução do Galo e rechaça time mais defensivo no jogo de volta contra o América-MG

O técnico argentino analisou sua equipe como dominante a maior parte do jogo e saiu satisfeito com o resultado e o desempenho alvinegro...
LanceNet

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Publicado em 

02 ago 2020 às 19:49

Publicado em 02 de Agosto de 2020 às 19:49

Crédito: Sampaoli ficou satisfeito com a evolução do time no clássico diante do América-MG-(Bruno Cantini/Atlético-MG
O técnico Jorge Sampaoli ficou com uma impressão melhor do Atlético-MG neste segundo clássico contra o América-MG. O treinador notou que houve uma evolução da equipe após a vitória por 2 a 1 sobre o América-MG, neste domingo, 2 de agosto, no Mineirão, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro. -Estamos nesse processo de evolução, tentando que, o tempo todo, o time alcance uma ideia. Impusemos o jogo em muitos momentos, de acordo com essa ideia, contra um time que tem muito claro o que faz. É um passo para o crescimento do grupo-disse o argentino. O treinador pontuou que o Atlético soube lidar bem com o Coelho, que é um time organizado, estava sem perder em 2020 e que o resultado poderia ter sido maior a favor do Galo. -É a evolução do time em relação ao que estamos propondo. Pudemos controlar uma equipe que vinha muito bem, invicta, e a partida poderia ter terminado com uma diferença maior. Eles fizeram apenas o gol e uma jogada mais, e nós tivemos muito mais aproximação e muito mais chances- acrescentou. O comandante alvinegro demonstrou que a atuação da sua equipe o deixou mais feliz, pois na sua visão, o Atlético, mesmo sofrendo um gol no começo, só não dominou os primeiros 15 minutos da etapa final. -Saímos um pouco distraídos, mas, depois, nos 30 minutos finais, me pareceu que a equipe retomou, teve mais chances claras que no primeiro tempo e, lamentavelmente, não concretizou em gols, mas é parte da evolução. Quando reencontramos o jogo, voltamos a impor o ritmo, buscando o gol- disse. Questionado se, com a vantagem de jogar pelo empate, o Galo entraria com uma formação mais defensiva na partida de volta, na próxima quarta-feira, o comandante alvinegro foi taxativo: -Se você analisa os meus times, seguramente verá que isso não vai ser assim, vai ser diferente- concluiu Sampaoli.

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