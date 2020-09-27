Sampaoli fica satisfeito com o Galo, mas cobra melhora defensiva e na conclusão de jogadas do ataque

O desempenho do Atlético-MG na vitória sobre o Grêmio, por 3 a 1, que manteve o alvinegro na liderança, agora isolada, do Campeonato Brasileiro, foi tão bom, que deixou o exigente técnico do Galo, Jorge Sampaoli, satisfeito com o time. O time mineiro tem 24 pontos, 11 jogos, um a menos do que o Internacional e 72% de aproveitamento na competição. Um retrospecto animador para o torcedor, que fez até o sempre carrancudo argentino ter motivos para sorrir. - Foi um jogo muito complicado. Desde o começo do jogo, a equipe do Atlético se propôs a buscar o gol e conseguiu. Os 30, 35 minutos foram muito bons. A equipe seguiu atacando no segundo tempo, encontrou o segundo gol, mas o gol do Grêmio nos apagou um pouco. Logo na sequência reagiu e conseguiu uma vitória muito complicada, mas muito necessária. O meio-campo do Grêmio é muito bom. Matheus Henrique, Lucas Silva...São muito bons jogadores. Em algum momento a pressão foi superada e eles tiveram argumentos para nos complicar, mas o time seguiu atacando, criando situações e a vitória me pareceu justa-disse. Apesar de estar feliz com a performance, Jorge Sampaoli não relaxou a cobrança e quer sua equipe mais focada para evoluir na defesa e conclusão de jogadas de ataque com mais eficácia. - O nosso time possui muita concentração, muita vontade de jogar e, principalmente, de atacar, de ter a posse de bola e isso nos traz muito entusiasmo. Com certeza, os jogos que virão serão muito mais complicados que esse, pois um jogo sempre será mais complicado que o anterior. Cada jogo é diferente e nós temos que melhorar muito a saída de bola, o controle da partida e ser uma equipe mais forte defensivamente. É uma etapa de crescimento-concluiu. O Atlético-MG volta a campo no próximo domingo, 4 de outubro, contra o Vasco, às 20h30, no Mineirão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.