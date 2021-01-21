Sampaoli fica 'na bronca' com empate contra o Grêmio: 'Nós merecíamos a vitória'

Jorge Sampaoli não fez duras cobranças aos seus jogadores após o empate com o Grêmio, por 1 a 1, nesta quarta-feira, 20 de janeiro, em Porto Alegre, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 03:00
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