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Sampaoli fala da tranquilidade do Galo em manter o estilo de jogo e da reação rápida após levar o gol

Para o argentino, a proposta ofensiva de jogo tem de ser mantida mesmo em momentos de placar adverso, como aconteceu no duelo com  Vasco...

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 23:13

LanceNet

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Publicado em 

04 out 2020 às 23:13
Crédito: Sampaoli tem exigido do time cada vez mais a busca pelo gol, mesmo quando a equipe está na frente-(Bruno Cantini/Atlético-MG
Sem apavorar, mantendo o plano de jogo. Esse é o Atlético-MG de Jorge Sampaoli, que mesmo quando a sua equipe sai atrás no placar, não altera a estratégia inicial de jogo, sempre buscando o gol. O treinador argentino comentou que o Galo soube reagir rápido quando levou o gol de Benítez, após uma bola mal recuada por Réver. A calma de que poderia buscar o empate e depois a virada foi descrita por Sampaoli como um momento de maturação do time. -É um momento muito importante do time, pois trata de defender uma ideia de jogo no ataque. Os jogadores fizeram a reposição muito rápida após o gol do Vasco. Em nenhum momento nos afetou(o gol sofrido) e não renunciamos a ideia do ataque. Essa equipe jovem está gostando de atacar- disse o argentino em sua coletiva. Sampaoli ressaltou que mesmo com o placar adverso, o modo de atuar, sempre com foco no ataque deve ser mantido. E, foi o que aconteceu, com um time mineiro “amassando” o Vasco na maior parte do duelo deste domingo, no Mineirão. -A ideia(de jogo deve ser mantida), fundamentalmente Eles nos golpearam e reagimos muito rápido. É importante ficar calmo e estar a todo tempo defendendo o argumento mais válido que tem o time, que é o ataque-completou.

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