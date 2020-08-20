Sampaoli evita lamentar derrota, elogia time e projeta duelos futuros

O revés do Atlético-MG para o Botafogo, 2 a 1, nesta quarta-feira, 19 de agosto, no Nilton Santos, pela quarta rodada do Brasileiro, não tirou a convicção do técnico Jorge Sampaoli que time comandado por ele está absorvendo os seus conceitos de jogo. O treinador do Galo elogiou o time e citou o domínio da sua equipe contra o Fogão e a manutenção da ideia de jogo do Galo. -Na definição do último passe, na hora de finalizar (lances em que a equipe errou na partida). Deveríamos aumentar as variantes de ataque, mas é preciso valorizar o que este grupo jovem fez neste campo, procurando ganhar a partida. Perdeu a partida, mas não perdeu a ideia. Seguimos adiante com nossa ideia, tentando fazer com que este grupo jovem siga aprendendo-disse o treinador. A derrota no Rio foi a primeira do Galo sob o comando do argentino, que soma sete vitórias, um empate e uma derrota. Outra perda, que pode ser revertida na próxima rodada, é a liderança do Brasileiro para o Internacional, próximo rival alvinegro, no sábado, 22 de agosto, no Beira-Rio, pela quinta rodada. O Atlético soma sete vitórias, um empate e uma derrota com Sampaoli. O Colorado tem os mesmos nove pontos que o Galo, mas está à frente na tabela por ter melhor saldo de gols, cinco gols contra três do Atlético. Com uma nova oportunidade de ficar na ponta do campeonato, Sampaoli quer seu time focado no próximo jogo e esquecer rapidamente a derrota. -Temos que seguir. No fim de semana, jogaremos contra o Internacional, em Porto Alegre. Depois, tem a final do Mineiro. Não há descanso. Temos que levantar a cabeça e preparar para a partida de sábado- disse o treinador que citou outro duelo decisivo para o Galo: as finais do Campeonato Mineiro contra o Tombense, nos dias 26 e 30 de agosto, no Mineirão.