Sampaoli evita falar de saída do Galo e quer foco nos duelos finais contra Bahia, Sport e Palmeiras

O técnico Jorge Sampaoli era um dos personagens mais esperados para falar no Atlético-MG depois do empate sem gols com o Fluminense, na noite de quarta-feira, 10 de fevereiro, no Maracanã, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O argentino, que tem contrato com o Galo até o fim de 2021, não falou sobre a corte que tem recebido do Olympique de Marselha, da França, que busca um treinador para o lugar o português André Villas Boas.Sampaoli "escorregou" e evitou comentar o assunto de uma possível saída do Galo. -Meu interesse é que o Atlético esteja o mais acima possível. Tenho muita esperança de que esse time novo, que formamos há pouco tempo, tenha possibilidade de concretizar alguma coisa que seja importante para o clube-disse o treinador que quer foco nos jogos finais do alvinegro. -A única coisa que me interessa é que o time tenha três partidas importantes e que ganhemos as três partidas- completou Sampaoli.