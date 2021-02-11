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Sampaoli evita falar de saída do Galo e quer foco nos duelos finais contra Bahia, Sport e Palmeiras

O técnico alvinegro não comentou sobre o interesse do Olympique de Marselha, tentando focar somente na reta final do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

11 fev 2021 às 06:00

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 06:00

Crédito: Sampaoli evitou comentar sobre estar envolvido em uma negociação com os franceses do Olympique de Marselha-(Pedro Souza/Atlético-MG
O técnico Jorge Sampaoli era um dos personagens mais esperados para falar no Atlético-MG depois do empate sem gols com o Fluminense, na noite de quarta-feira, 10 de fevereiro, no Maracanã, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O argentino, que tem contrato com o Galo até o fim de 2021, não falou sobre a corte que tem recebido do Olympique de Marselha, da França, que busca um treinador para o lugar o português André Villas Boas.Sampaoli "escorregou" e evitou comentar o assunto de uma possível saída do Galo. -Meu interesse é que o Atlético esteja o mais acima possível. Tenho muita esperança de que esse time novo, que formamos há pouco tempo, tenha possibilidade de concretizar alguma coisa que seja importante para o clube-disse o treinador que quer foco nos jogos finais do alvinegro. -A única coisa que me interessa é que o time tenha três partidas importantes e que ganhemos as três partidas- completou Sampaoli.
O GALO AINDA TEM CHANCES DE TÍTULO? VEJA EM NOSSA TABELA! O técnico do Galo estava falando dos duelos com Bahia, Sport e Palmeiras, que fecham o Brasileiro para o time mineiro. A imprensa francesa diz que Sampaoli tem interesse de trabalhar no Olympique, o que quebraria a ideia da direção alvinegra de ter o comandante no audacioso projeto de ser uma das potência brasileiras e latinoamericanas nos próximos anos. Como ainda não há uma definição, o Atlético-MG, ainda sob o comando do argentino segue em terceiro lugar, com 61 pontos e se prepara para o duelo contra o Bahia, sábado, 13 de fevereiro, no Mineirão, pela 36ª rodada do Brasileirão.

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