Sampaoli estreia no Olympique de Marselha com vitória pelo Francês

Jorge Sampaoli fez a sua estreia pelo Olympique de Marselha nesta quarta-feira, e a sua equipe venceu o Rennes por 1 a 0, com gol de Michael Cuisance aos 43 minutos da segunda etapa. Em jogo complicado para o argentino, a primeira alegria saiu.
O novo treinador do Olympique de Marseille chegou na equipe francesa após deixar o Atlético Mineiro no dia 22 de fevereiro. Em seu elenco, o argentino contará com o jovem brasileiro Luis Henrique, promessa revelada pelo Botafogo.