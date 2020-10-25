Sampaoli está pendurado e Galo fica sem Keno para encarar o Palmeiras

O empate do Atlético-MG por 0 x 0 com o Sport Recife gerou mais prejuízos do que a perda de dois pontos em casa no Brasileirão. O Galo ficará sem o atacante Keno, que levou o terceiro cartão amarelo contra os pernambucanos, e não enfrentará o Palmeiras, na próxima segunda-feira, 2 de novembro, em São Paulo. Keno, quem tem sido o principal goleador do time em 2020, com oito gols no campeonato, não poderá ajudar o alvinegro a tentar se recuperar na competição. O Galo está na terceira posição, com 32 pontos, atrás de Internacional e Flamengo. Outra preocupação atleticana é com o seu treinador. Jorge Sampaoli está pendurado com dois cartões amarelos e se for punido mais uma vez, poderá ficar de fora do banco para o jogo contra o Flamengo, no dia 8 de novembro, em BH.