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futebol

Sampaoli está pendurado e Galo fica sem Keno para encarar o Palmeiras

O atacante levou o terceiro cartão amarelo no empate por 0 a 0 com o Sport...
LanceNet

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Publicado em 

25 out 2020 às 15:59

Publicado em 25 de Outubro de 2020 às 15:59

Crédito: Keno será desfalque certo do time alvinegro para o jogo contra o Palmeiras, na segunda-feira, 2 de novembro-(Pedro Souza/Atlético-MG
O empate do Atlético-MG por 0 x 0 com o Sport Recife gerou mais prejuízos do que a perda de dois pontos em casa no Brasileirão. O Galo ficará sem o atacante Keno, que levou o terceiro cartão amarelo contra os pernambucanos, e não enfrentará o Palmeiras, na próxima segunda-feira, 2 de novembro, em São Paulo. Keno, quem tem sido o principal goleador do time em 2020, com oito gols no campeonato, não poderá ajudar o alvinegro a tentar se recuperar na competição. O Galo está na terceira posição, com 32 pontos, atrás de Internacional e Flamengo. Outra preocupação atleticana é com o seu treinador. Jorge Sampaoli está pendurado com dois cartões amarelos e se for punido mais uma vez, poderá ficar de fora do banco para o jogo contra o Flamengo, no dia 8 de novembro, em BH.
O técnico argentino já havia sido suspenso no Brasileirão, ficando de fora do banco reservas na vitória contra o Bragantino.
Sem Keno, o Atlético-MG terá uma disputa entre Marquinhos, Marrony, Savinho e Zaracho para a vaga aberta pelo atacante alvinegro.

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