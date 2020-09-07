Sampaoli elogia jogo ofensivo do Galo, mas dá 'puxão de orelhas' no time pels gols perdidos em Curitiba

A vitória do Atlético-MG sobre o Coritiba, 1 a 0, gol de Sasha, neste domingo, 6 de setembro, recebeu um elogio diferente de Jorge Sampaoli. Ao invés de uma análise superficial sobre o triunfo, o argentino detalhou sua percepção do time. Para o treinador, o Galo soube se manter no ataque, o que evitou “sofrimento” defensivo diante do Coxa. -O time, cada vez que ataque bem como fez no primeiro tempo, não vai sofrer defensivamente. Quando for dominado, vai ter que aprender a conviver com esta realidade. Até hoje, todos os jogos fomos dominadores. Alguns, vencemos. Outros, não. Mas, hoje, a equipe defensivamente fez com que o rival não pudesse sair (jogando), pressionou a saída do rival todo o tempo. Veio buscar o resultado e o encontrou. O Atlético não ganhou aqui fortuitamente, o Atlético veio buscar essa vitória-disse. Todavia, o comandante alvinegro “puxou a orelha” da equipe pelo grande número de chances perdidas no confronto com a equipe paranaense. Os gols não marcados poderiam ter resolvido o jogo mais rapidamente para o Galo. -Temos que saber que, além de dominar os jogos, temos que ter uma alta capacidade de conclusão. De outro modo, você pode terminar perdendo ou empatando esses jogos. O Coritiba se manteve no jogo pelo resultado. Foi amplamente superado, e a falta de pontaria para fazer o segundo gol fez com que eles, é claro, tivessem energia para ir buscar o empate como mandante. Neste cenário, sofreu muito o Flamengo (contra o Fortaleza), sofreu muito o Inter (contra o Bahia). Como não conseguimos concretizar nosso domínio em gol, tivemos que defender no final, porque eles atacavam com muita gente e com muita agressividade- completou Sampaoli, que irá reencontrar o Santos, seu ex-clube, quarta-feira, 9 , na Vila Belmiro, pela nona rodada do Brasileiro.