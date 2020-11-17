Sampaoli e mais oito pessoas no Galo testam positivo para a Covid-19

O Atlético-MG informou na noite desta segunda-feira que mais nove pessoas do clube testaram positivo para a Covid-19. Diversos membros da comissão técnica, entre eles o técnico Jorge Sampaoli, estão entre os infectados. Em nota, o Galo afirmou ainda que não sabe precisar quem estará no duelo de quarta-feira, contra o Athletico-PR, em jogo adiado da sexta rodada do Brasileiro, já que o auxiliar jorge Désio também foi infectado. Os novos casos de Covid-19 apareceram menos de uma semana depois que o volante Rubens, do time de transição, foi diagnosticado com a doença. Ele teve contato direto com os demais atletas do grupo, potencializando o risco de novos casos. Durante a semana, os exames do protocolo de saúde do Galo deram negativos antes da delegação embarcar para o duelo contra o Corinthians, no sábado, em São Paulo. Entretanto, o período de incubação do coronavírus é de 3 a 14 dias e os exames feitos no elenco podem ter dado falso negativo, pois ainda não estariam incubados pelo vírus. Com esses nove casos, mais o de Rubens, o Atlético já contabilizou 12 pessoas infectadas no total. Até a última semana, o Alvinegro havia registrado a doença apenas no meia Cazares, que foi para o Timão, em maio. Entre os jogadores, apenas o zagueiro Gabriel testou positivo. Todos aqueles infectados estão assintomáticos ou com sintomas leves e já se encontram devidamente isolados.