Sampaoli diz que o Galo foi 'extremamente superior' no jogo diante do RB Bragantino

O técnico Jorge Sampaoli estava tolerante com o time do Atlético-MG apesar do empate por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador achou o Galo bem superior ao rival e exaltou a atuação do Atlético. -Seguramente, há correções a se fazer, mas hoje (segunda-feira) o time foi extremamente superior como visitante contra um rival que, sem dúvidas, era muito perigoso. Valorizo isso. Foi um crescimento muito claro em relação aos jogos anteriores- disse. Sampaoli elogiou o modo da equipe atuar, que segundo ele, ficou perto do que deseja do time em todos os jogos. O alvinegro teve 56% de posse de bola e chutou mais a gol, 19 a 11. O domínio territorial não se converteu em gols, mas o argentino gostou do que viu. -Hoje, esteve muito perto do que eu busco. Para além de erros ou incapacidades que cada jogador tem em diferentes jogos, hoje a atitude de protagonismo do time apareceu do início ao fim. Com isso, ganhamos um grande espaço na possibilidade de competir com os melhores times do Brasil-comentou. Para o treinador, o Galo tem de repetir a forma de atuar contra o Atlético-GO, no próximo fim de semana, no Mineirão.