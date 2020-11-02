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Sampaoli diz que Galo foi 'sem criatividade e sem equilíbrio' na derrota para o Palmeiras

O treinador não poupou críticas ao time, que não conseguiu retomar a liderança do Campeonato Brasileiro. O alvinegro fez apenas cinco pontos em 18 disputados...
LanceNet

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Publicado em 

02 nov 2020 às 20:34

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 20:34

Crédito: O treinador do Galo não estará em campo diante do Flamengo após levar o terceiro cartão amarelo no duelo contra o Verdão-(Mauricio Rummens/Photo Premium
O Atlético-MG vem de uma sequência ruim nos últimos seis jogos pelo Campeonato Brasileiro. São apenas cinco pontos em 8 disputados e a chance perdida de terminar o turno na liderança da competição. A derrota para o Palmeiras deixou técnico Jorge Sampaoli insatisfeito e com observações fortes sobre o desempenho da equipe.
O argentino destacou que o Galo teve desequilíbrio defensivo e pouca criatividade, além de mais uma vez não ter calma na hora de concluir as jogadas de ataque.
-Não tivemos muita criatividade ofensiva e isso nos desespera um pouco. O que causou o desequilíbrio defensivo- disse o treinador após o derrota para o Verdão.
Sampaoli criticou a facilidade encontradas pelo Palmeiras quando recuperava a bola e partia para contra-ataque, pegando a defesa alvinegra sempre desprevenida e lenta na recomposição.
-Um jogo que pensávamos jogar dessa forma(de chegada rápida ao ataque). Lamentavelmente não pudemos fazer o que pensávamos. O rival tinha uma transição rápida. E lamentavelmente, o nível de combatitividade não foi suficiente. Por fim, Sampaoli analisou que o Palmeiras soube se aproveitar do dia ruim da defesa e do ataque do Galo para vencer no Allianz Parque.
-Tivemos uma inconsistência defensiva ( que foi o motivo da derrota). Com isso, o Palmeiras conseguiu fazer a transição e buscava o contra-ataque no segundo tempo quando não havia conseguido passar do meio-campo. E foi aí que matou a partida-concluiu.
O treinador alvinegro não poderá estar no comando do Atlético-MG no domingo, 8 de novembro, contra o Flamengo. Sampaoli levou o terceiro cartão amarelo no confronto com o Palmeiras e estará suspenso diante do Rubro-Negro. É a segunda suspensão do treinador neste Brasileiro. Ele não esteve no banco de reservas na vitória por 2 a 1 do Atlético, pela 10ª rodada, contra o Red Bull Bragantino.

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