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futebol

Sampaoli diz que faltou tranquilidade ao time em noite 'triste' para o Galo

O treinador comentou que houve performance para vencer, mas faltou mais calma na hora de concluir as jogadas...

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 23:43

LanceNet

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Publicado em 

24 out 2020 às 23:43
Crédito: Jorge Sampaoli lamentou muito o resultado de empate contra Sport no Mineirão-(Pedro Souza / Agência Galo / Atlético
O empate em casa do Atlético-MG com o Sport-PE, por 0 a 0, neste sábado, 24 de outubro, no Mineirão, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, gerou vários transtornos para a equipe mineira, que se distanciou da liderança e luta para recuperar o bom desempenho na competição. O time mineiro chegou aos 32 pontos em 17 partidas, na terceira colocação. Nas últimas cinco partidas, o Atlético-MG marcou apenas cinco pontos em 15 disputados. Esse mal aproveitamento é a causa da queda do alvinegro na tabela de classificação do Brasileirão. Venceu apenas o Goiás, ficando no empate com Sport, Fluminense, além de ser derrotado por Bahia e Fortaleza.
O time mineiro chutou 26 vezes a gol, mas não teve eficiência em “furar” a defesa do Sport, com estratégia focada na defesa. Para Jorge Sampaoli, faltou tranquilidade em uma noite de “grande tristeza”. -Uma tristeza muito grande o resultado pela forma como o time fez o jogo. Lamentavelmente, não acertamos o gol. São jogos que merecem um pouco mais de tranquilidade para finalizar as jogadas-disse Sampaoli na coletiva pós-jogo.
Para se recolocar na briga direta pela liderança, terá de se recuperar diante de dois rivais diretos: Palmeiras e Flamengo, no fim do primeiro turno e início do segundo.

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