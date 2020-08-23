Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sampaoli diz que derrota para o Inter foi injusta e sai em defesa de Hyoran

O treinador do Atlético-MG afirmou que o seu time poderia ter saído pelo menos com um empate do  Beira Rio...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 ago 2020 às 22:22

Publicado em 22 de Agosto de 2020 às 22:22

Crédito: O Atlético-MG, na visão do seu treinador, saiu de campo com uma derrota injusta-(Bruno Cantini/Atlético-MG
O Atlético-MG liderou mais uma vez estatísticas do jogo no duelo contra o Internacional, derrota por 1 a 0 neste sábado, 22, pela quinta rodada do Brasileiro. Porém, ter mais a bola não se converteu em gols para sair de Porto Alegre com um resultado melhor. O técnico Jorge Sampaoli avaliou novamente, assim como o fez no jogo contra o Botafogo(2 a 1 para os cariocas), que o time mineiro saiu de campo com uma derrota injusta, merecendo melhor sorte no Beira Rio. - Um jogo que, salvo os sete primeiros minutos do primeiro tempo, fomos superiores. Tentamos atacar, como é a característica da nossa equipe, contra uma equipe que fecha bem, que marca bem atrás, que pressiona muito a bola, que junta muita gente. A equipe tentou. Lamentavelmente, a vantagem fez com que a partida ficasse mais cômoda para o Inter do que para nós, mas fomos buscar, e lamentavelmente tivemos algumas situações, que não conseguimos concretizar-disse Sampaoli, que prosseguiu: -Tivemos jogadas para empatar a partida. Me parece que o resultado é injusto, na realidade. Mas, quando alguém analisa, analisa de acordo com o resultado. Se as mudanças foram feitas e perdemos, foram ruins. Se tivéssemos ganhado, as mudanças teriam sido boas. Tudo tem a ver com o resultado-disse. O técnico argentino saiu em defesa do meia Hyoran, emprestado pelo Palmeiras ao Atlético até o fim da Série A, que vem sendo um dos alvos frequentes do torcedor do Galo nas críticas. - Com a lesão de Nathan, aconteceu de jogar o Hyoran. Mas, mesmo quando tínhamos o Nathan, também jogou o Hyoran em alguns momentos. Hyoran teve imprecisão, mas foi quem melhor se moveu em campo. Teve imprecisão na hora de resolver as jogadas, mas é um jogador que considero um dos que mais buscou o jogo- afirmou o comandante do Galo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como o Paquistão ajudou a mediar cessar-fogo entre EUA e Irã
Imagem BBC Brasil
O que é o lado oculto da Lua e por que é importante estudá-lo
Imagem de destaque
Grávida é baleada em briga com vizinho e morre após perder o bebê no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados