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Sampaoli diz que conta com Tardelli somente em fevereiro, pois o atacante ainda está longe da sua forma ideal

O jogador já está liberado para os treinamentos, porém, ainda não conta com a confiança do treinador de que suportará a intensidade física que o Galo apresenta...
LanceNet

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Publicado em 

02 jan 2021 às 18:35

Publicado em 02 de Janeiro de 2021 às 18:35

Crédito: Tardelli não joga desde o mês e julho por uma grave lesão no tornozelo direito- (Bruno Cantini/Atlético-MG
O atacante Diego Tardelli não joga desde junho, quando teve uma grave lesão no tornozelo direito, que o tirou dos gramados em 2020. Todavia, o jogador teve uma recuperação mais rápida e voltou aos treinos na Cidade do Galo em dezembro.
Porém, a esperança de que o ídolo atleticano estaria à disposição ainda em janeiro, para ajuda o time, pode não acontecer. O técnico Jorge Sampaoli acha prematuro contar com Tardelli agora e imagina que ele estará bem fisicamente para jogar somente em fevereiro.
CONFIRA A TABELA DA SÉRIE A ATUALIZADA - Depende dele. Diego tem muita qualidade, mas teve uma lesão muito forte. Ele conseguiu adiantar muito o seu retorno, mas, seguramente, precisará de todo o mês de janeiro para entrar em forma e nos dar a possibilidade de utilizá-lo na reta final-disse o treinador. A preocupação do treinador argentino com a forma de Tardelli é que ele jogou apenas alguns minutos em 2020, num clássico contra o Cruzeiro, pelo Mineiro. E, mesmo trabalhando, ainda estará aquém dos demais companheiros, que atuam em um ritmo mais acelerado, intenso, como gosta o comandante alvinegro.
O Galo ainda tem 10 jogos pela frente no Brasileiro e volta a campo no dia 11 de janeiro, contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, pela 29ª rodada.

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