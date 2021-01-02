Sampaoli diz que conta com Tardelli somente em fevereiro, pois o atacante ainda está longe da sua forma ideal

Crédito: Tardelli não joga desde o mês e julho por uma grave lesão no tornozelo direito- (Bruno Cantini/Atlético-MG

O atacante Diego Tardelli não joga desde junho, quando teve uma grave lesão no tornozelo direito, que o tirou dos gramados em 2020. Todavia, o jogador teve uma recuperação mais rápida e voltou aos treinos na Cidade do Galo em dezembro.

Porém, a esperança de que o ídolo atleticano estaria à disposição ainda em janeiro, para ajuda o time, pode não acontecer. O técnico Jorge Sampaoli acha prematuro contar com Tardelli agora e imagina que ele estará bem fisicamente para jogar somente em fevereiro.

CONFIRA A TABELA DA SÉRIE A ATUALIZADA - Depende dele. Diego tem muita qualidade, mas teve uma lesão muito forte. Ele conseguiu adiantar muito o seu retorno, mas, seguramente, precisará de todo o mês de janeiro para entrar em forma e nos dar a possibilidade de utilizá-lo na reta final-disse o treinador. A preocupação do treinador argentino com a forma de Tardelli é que ele jogou apenas alguns minutos em 2020, num clássico contra o Cruzeiro, pelo Mineiro. E, mesmo trabalhando, ainda estará aquém dos demais companheiros, que atuam em um ritmo mais acelerado, intenso, como gosta o comandante alvinegro.