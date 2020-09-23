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futebol

Sampaoli 'desiste' de liberar Dylan Borrero para empréstimo no Galo

O treinador foi convencido pelo desempenho do meia nos treinos e após uma conversa com Alexandre Mattos, diretor de futebol alvinegro...

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 20:56

LanceNet

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Publicado em 

23 set 2020 às 20:56
Crédito: Borrero ganha mais uma chance de mostrar serviço no Galo de Sampaoli-(Divulgação/Atlético-MG
Uma conversa entre o técnico Jorge Sampaoli e diretor de futebol, Alexandre Mattos, definiu que o meia-atacante Dylan Borrero não será mais emprestado pelo Atlético-MG, com o jogador sendo reintegrado ao grupo atleticano. Sampaoli viu evolução de Dylan no treinamentos, que evitou, por enquanto, uma saída do jogador para outra equipe, como estava previsto pelo técnico do Galo. A informação de que Dylan Borrero seguirá no Atlético-MG veiculada inicialmente pelo Hoje em Dia e confirmada pelo L!. Dylan teve ofertadas de outros times da Série A, segundo seus representantes, mas nada evoluiu depois do Atlético voltar atrás em emprestar o jogador, de apenas 18 anos. - O Sampaoli não conhecia 100% do elenco do Atlético, sabia de jogar contra e ver videos. Alguns jogadores que ele tinha restrição num primeiro momento, e chegou a disponibilizar no mercado. Com mérito, o jogador conquistou o respeito do Sampaoli e ficou no Atlético. Isso aconteceu com mais de um jogador, uma mão cheia - disse Alexandre Mattos. Dylan Borrero custou R$ 4,5 milhões aos cofres do Atlético, que o comprou junto ao Independiente Santa Fe, da Colômbia, no fim de 2019, sendo apresentado em 2020;.
Pelo clube alvinegro, Dylan Borrero jogou apenas quatro partidas, sem a marcar gol, contra Tombense (Mineiro), Unión (Copa Sul-Americana), URT (Mineiro) e Campinense-PB (Copa do Brasil), todas sob comando de Rafael Dudamel.

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