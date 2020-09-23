Sampaoli 'desiste' de liberar Dylan Borrero para empréstimo no Galo

Uma conversa entre o técnico Jorge Sampaoli e diretor de futebol, Alexandre Mattos, definiu que o meia-atacante Dylan Borrero não será mais emprestado pelo Atlético-MG, com o jogador sendo reintegrado ao grupo atleticano. Sampaoli viu evolução de Dylan no treinamentos, que evitou, por enquanto, uma saída do jogador para outra equipe, como estava previsto pelo técnico do Galo. A informação de que Dylan Borrero seguirá no Atlético-MG veiculada inicialmente pelo Hoje em Dia e confirmada pelo L!. Dylan teve ofertadas de outros times da Série A, segundo seus representantes, mas nada evoluiu depois do Atlético voltar atrás em emprestar o jogador, de apenas 18 anos. - O Sampaoli não conhecia 100% do elenco do Atlético, sabia de jogar contra e ver videos. Alguns jogadores que ele tinha restrição num primeiro momento, e chegou a disponibilizar no mercado. Com mérito, o jogador conquistou o respeito do Sampaoli e ficou no Atlético. Isso aconteceu com mais de um jogador, uma mão cheia - disse Alexandre Mattos. Dylan Borrero custou R$ 4,5 milhões aos cofres do Atlético, que o comprou junto ao Independiente Santa Fe, da Colômbia, no fim de 2019, sendo apresentado em 2020;.