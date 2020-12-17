Sampaoli defende Everson, fala em falta de um jogo mais firme do Galo e explica escalação diante do São Paulo

Tudo que o Atlético-MG “pediu” na rodada 25 do Brasileiro aconteceu: vitória sobre o Athletico-PR e derrota do São Paulo para o Corinthians. Assim, o Galo chegou para o confronto com o Tricolor com quatro pontos atrás do rival e , uma vitória encurtaria a distância para apenas um ponto. Porém, o Galo não fez sua parte e foi derrotado por 3 a 0 no Morumbi e viu o Tricolor abrir sete pontos de vantagem na classificação, tornando sua busca pelo título mais complicada. O time mineiro traçou uma estratégia que não deu certo e o técnico Jorge Sampaoli deu explicações para iniciar a partida com com três zagueiros e o meia Calebe como titular no meio-campo, deixando Zaracho, Nathan e Hyoran no banco de reservas. O comandante do Galo também falou da falta de um jogo mais firme, contundente da sua equipe contra um adversário forte, postulante ao título. -(O Atlético)É uma equipe muito jovem, que precisa entender como são esses tipos de jogos. Nos faltou algo de fortaleza ou de fúria para converter algumas situações que criamos, mais ainda no segundo tempo, e o São Paulo foi muito contundente. Aproveitou muito bem as situações que criou-disse Sampaoli que seguiu sua análise: - No primeiro tempo, não pudemos encontrar espaços para jogar. Ainda assim, tivemos algumas finalizações, que geraram possibilidade de abrir o marcador ou empatar. No segundo tempo, controlamos mais, até a expulsão tivemos possibilidade de empatar o jogo. Controlávamos, tivemos situações. Basicamente, o que fez a diferença foram as duas áreas, onde eles foram mais contundentes, defenderam melhor e atacaram melhor que a gente- completou.