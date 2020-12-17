Sampaoli defende Everson, fala em falta de um jogo mais firme do Galo e explica escalação diante do São Paulo

Tudo que o Atlético-MG “pediu” na rodada 25 do Brasileiro aconteceu: vitória sobre o Athletico-PR e derrota do São Paulo para o Corinthians. Assim, o Galo chegou para o confronto com o Tricolor com quatro pontos atrás do rival e , uma vitória encurtaria a distância para apenas um ponto. Porém, o Galo não fez sua parte e foi derrotado por 3 a 0 no Morumbi e viu o Tricolor abrir sete pontos de vantagem na classificação, tornando sua busca pelo título mais complicada. O time mineiro traçou uma estratégia que não deu certo e o técnico Jorge Sampaoli deu explicações para iniciar a partida com com três zagueiros e o meia Calebe como titular no meio-campo, deixando Zaracho, Nathan e Hyoran no banco de reservas. O comandante do Galo também falou da falta de um jogo mais firme, contundente da sua equipe contra um adversário forte, postulante ao título. -(O Atlético)É uma equipe muito jovem, que precisa entender como são esses tipos de jogos. Nos faltou algo de fortaleza ou de fúria para converter algumas situações que criamos, mais ainda no segundo tempo, e o São Paulo foi muito contundente. Aproveitou muito bem as situações que criou-disse Sampaoli que seguiu sua análise: - No primeiro tempo, não pudemos encontrar espaços para jogar. Ainda assim, tivemos algumas finalizações, que geraram possibilidade de abrir o marcador ou empatar. No segundo tempo, controlamos mais, até a expulsão tivemos possibilidade de empatar o jogo. Controlávamos, tivemos situações. Basicamente, o que fez a diferença foram as duas áreas, onde eles foram mais contundentes, defenderam melhor e atacaram melhor que a gente- completou.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO Começo de jogo com três zagueiros e Calebe - O plano da partida me levava a isso(três defensores). Tratava de ter muita gente por dentro. O São Paulo joga muito por dentro, então, com os três zagueiros, esse ataque por dentro do São Paulo seria neutralizado. O plano da partida tem muito a ver com a característica do rival-explicou, para em seguida falar de Calebe, que fez seu primeiro grande jogo com a camisa alvinegra. - Calebe vem treinando muito bem e, na realidade, o time havia, no último tempo, perdido um pouco de jogo, e Calebe, no tempo que estamos treinando, tem crescido muito. Creio que é um jogador que, inclusive hoje, nos momentos difíceis do jogo, teve clareza. Não passa por um nome (a derrota)-disse. Sampaoli defendeu Everson O treinador atleticano saiu em defesa do seu goleiro, que vem sendo alvo constante de críticas por parte dos torcedores. - No jogo anterior, Everson teve uma grande atuação em Curitiba. Não sei se tem muito a ver com os gols sofridos no Morumbi. Mas não há que apontar a um jogador quando uma derrota aparece, seja qualquer pessoa. Se perdeu, a responsabilidade é dividida. Tem que melhorar, tem que estabelecer que essa equipe jovem tenha um nível de competitividade muito mais alto, para definir o que quer e seguir lutando.