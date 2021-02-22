Sampaoli confirma saída do Galo e está a caminho do Olympique-FRA

Jorge Sampaoli não é mais o técnico do Atlético-MG. O treinador argentino comunicou nesta segunda-feira a sua saída do Galo para assumir o Olympique de Marselha, da França, que o cortejava desde o início do ano. O Galo já está em busca de nomes para o lugar de Sampaoli. Renato Gaúcho e Guto Ferreira, são nomes que aparecem no horizonte alvinegro para comandar o time em 2021. A multa de R$ 4 milhões pela quebra de contrato será paga pelo treinador, já que tinha vinculo com o Atlético até o fim de 2021. Sampaoli acompanhará o time na última rodada do Brasileirão, contra o Palmeiras, quinta-feira, 25 de fevereiro, no Mineirão. Porém, por ter sido expulso contra o Sport, não poderá comandar o time no campo, ficando mais uma vez no camarote.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO O técnico emitiu uma nota sobre deixar o Galo, se despedindo da torcida alvinegra -O ano de 2020 foi duríssimo para a humanidade. Nós temos de ser criativos e quisemos construir um time que, ao passar na TV, fizesse esquecer a tristeza por um momento. Não nos propusemos simplesmente a ganhar: tentamos ser felizes. Não houve um só dia no Atlético Mineiro em que abandonássemos nossa ideia sobre futebol. Este time teve a valentia de jogar dentro e fora de casa da mesma forma. Jamais renunciamos a pensar na trave do rival. O Galo colocou seu coração em todo o país. Isso me dá um orgulho impressionante. Desejo que seja uma ideologia que se mantenha no clube. O futebol brasileiro tem um talento infinito e me fez reencontrar com a beleza do jogo, algo que irá me marcar para sempre. Chegou o final. Na quinta, será a última partida. Saio com a nostalgia de não poder ter dirigido com o estádio cheio. Sei que nos emocionamos muito. Queria viver os vídeos que tinha visto de uma torcida apoiando sem parar. Quero agradecer a todo o clube. Aos jogadores, pela entrega. A todos os funcionários da instituição, por colocar a alma nesse projeto. Aos dirigentes, por nos dar grandes condições de trabalhar. À cidade, por nos tratar tão bem. O Galo está destinado a brigar por grandes coisas. Sei que as vitórias virão. Gosto muito de vocês e desejo que sigam caminhando com o coração como guia-diz o texto.