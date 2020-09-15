Sampaoli cobra do Galo salários em dia dos jogadores e aumenta atritos com a diretoria do clube

A relação entre Jorge Sampaoli e a diretoria do Atlético-Mg parece desgastada. O treinador argentino tem feito cobranças frequentes por reforços para o time. Mas, ainda há outros pedidos do técnico, referentes a atrasos de salários no Galo. Sampaoli estaria insatisfeito e até ameaçou deixar o cargo no alvinegro mineiro em dezembro. Seu contrato é válido até o fim de 2021. A informação foi veiculada pela Rádio 98FM e confirmada pelo L!/Valinor Conteúdo. O Atlético-MG tem dois meses de atrasos salariais com o grupo de jogador, gerando questionamentos por parte do técnico à diretoria. O último atrito entre o argentino e diretoria foi a não contratação de Thiago Neves, um pedido do técnico, que não foi confirmado pela alta rejeição da torcida alvinegra. Desde que chegou ao clube, no início de março, Jorge Sampaoli tem sido um “cobrador” constante da diretoria por reforços que estejam de acordo com a sua visão de futebol. Até agora o time mineiro já gastou mais de R$ 100 milhões com reforços pedidos pelo técnico, que foram possíveis graças aos aportes do principal patrocinador do clube, a MRV Engenharia, que tem ajudado o clube nos negócios.