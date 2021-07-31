Sampaio vence Brasil de Pelotas fora de casa pela 15ª rodada da Série B

O Sampaio Corrêa está de vez na briga por uma das vagas no G4 da Série B. A equipe maranhense venceu o Brasil de Pelotas, na noite deste sábado (31), fora de casa, por 2 a 1 e ficou por três pontos de entrar no grupo de times que vão disputar o Brasileirão em 2022.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS
A vitória no sul do país colocou a Bolívia Querida na sexta posição da Série B, com 23 pontos somados em 15 jogos disputados e encurtou a distância para o Avaí - quarto colocado - em apenas três pontos, já que a equipe catarinense tem 26 pontos na competição.
O revés dentro de casa manteve o Xavante no Z4 da competição, na 19ª posição, estacionando a equipe de Pelotas nos 12 pontos em 15 jogos.
Primeiro tempo:
A primeira etapa do jogo em Pelotas foi de muita movimentação e boas chances das duas equipes, com os mandantes dominando os primeiros lances e os visitantes equilibrando da metade para o fim dos 45 minutos iniciais.
O placar foi aberto aos 35 minutos e com a "Lei do Ex" sendo implacável. Após boa troca de passes, Zé Mário recebeu na esquerda e colocou na cabeça de Jean Silva, balançar as redes pela primeira vez no jogo para os visitantes.
Se aproveitando de transições rápidas, o Sampaio Corrêa chegou ao segundo gol aos 39 minutos. Em cobrança de pênalti marcado após toque de mão de Kevin, Ciel deslocou o goleiro Matheus Nogueira e saiu para o abraço com o time do Maranhão.
Imparável, o jogo ainda teve mais um gol na primeira etapa e foi dos donos da casa. Aos 45 minutos, Fabrício desviou de cabeça para o meia Renatinho, que chegou também cabeceando para balançar as redes dos visitantes.
Segundo tempo:
Mais cadenciado que a primeira etapa, o segundo tempo foi de pouca criatividade e só aos 19 minutos saiu a primeira boa chance de gol. Em boa cobrança de falta, Renatinho chutou direto para boa defesa de Luiz Daniel.
Aos 24 minutos os donos da casa chegaram novamente assustando o goleiro visitante. Após bom cruzamento de Fabrício, Ramon conseguiu o cabeceio, mas a bola saiu pela linha de fundo.
Buscando o empate, o Brasil chegou novamente aos 40 minutos e só não balançou as redes por uma linda defesa de Luiz Daniel. Após cobrança de falta, a bola sobrou para Gabriel Terra, que soltou uma bomba para excelente intervenção do arqueiro.FICHA TÉCNICABRASIL DE PELOTAS X SAMPAIO CORRÊA:
Local: Estádio Bento Freitas, Pelotas (RS)Data e hora: 31/07/2021 - 19h (de Brasília)Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)Assistentes: Sidmar dos Santos Meurer (PR) e Joao Fabio Machado Brischiliari (PR)Cartões amarelos: Kevin, Luis Gustavo (GBP); Zé Mário, Romarinho (SAM)
GOLS: Jean Silva (35'/1°T) (0-1), Ciel (39'/1°T) (0-2), Renatinho (45'/1°T) (1-2)
BRASIL DE PELOTAS (Técnico: Cirilo)
ESCALAÇÃO: Matheus Nogueira; Vidal, Alan Dias, Leandro Camilo e Kevin; Rômulo (Lucas Santos, aos 18/2ºT), Pierini (Welinton, aos 41/2ºT) e Renatinho; Fabrício, Ramon (Júnior Viçosa, aos 26/2ºT) e Netto (Gabriel Terra, aos 19/2ºT).
SAMPAIO CORRÊA (Técnico: Felipe Surian)
ESCALAÇÃO: Luiz Daniel; Luis Gustavo, Joécio, Nilson Júnior e Zé Mário; Betinho, Ferreira, Eloir (Mauro Silva, aos 31/2ºT) e Nadson (Romarinho, aos 28/2ºT); Ciel (Roney, aos 43/2ºT) e Jean Silva.