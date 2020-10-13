Sampaio tenta se afastar do Z-4 diante do 'esfacelado' Figueirense

Crédito: (Reprodução Twitter/Fluminense

No estádio Castelão, Sampaio Corrêa e Figueirense disputam jogo atrasado pela 4ª rodada da Série B, a partir das 16h (Horário de Brasília).Como chegam

Devido aos casos de Covid-19, o Sampaio Corrêa perdeu diversos jogos no início do torneio e agora começa a pagar a sua ‘dívida’. Apesar da diferencia dos confrontos, o time do Maranhão aparece na 14ª posição, com 17 pontos.