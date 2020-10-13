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futebol

Sampaio tenta se afastar do Z-4 diante do 'esfacelado' Figueirense

Bolívia e Furacão se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 16h (Horário de Brasília), na Arena Castelão...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2020 às 19:11

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 19:11

Crédito: (Reprodução Twitter/Fluminense
No estádio Castelão, Sampaio Corrêa e Figueirense disputam jogo atrasado pela 4ª rodada da Série B, a partir das 16h (Horário de Brasília).Como chegam
Devido aos casos de Covid-19, o Sampaio Corrêa perdeu diversos jogos no início do torneio e agora começa a pagar a sua ‘dívida’. Apesar da diferencia dos confrontos, o time do Maranhão aparece na 14ª posição, com 17 pontos.
Se o time maranhense já sofreu por causa do vírus, agora é a vez do Figueirense, que tem 17 casos entre elenco e comissão técnica. Para entender o momento complicado, nem mesmo o técnico Elano, infectado com o Covid, viaja com o elenco.

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