Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sampaio Corrêa x Cruzeiro. Onde assistir, desfalques e prováveis times

Após uma longa folga, a Raposa volta a campo contra o time maranhense com objetivos mais humildes na Série B, como garantir sua permanência na segunda divisão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jan 2021 às 18:15

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 18:15

Crédito: Os últimos resultados da Raposa na Série B deixaram os mineiros longe do acesso à Série A-(Divulgação/Ponte Preta
Sampaio Corrêa e Cruzeiro se enfrentam nesta sexta-feira, 8 de janeiro, às 21h30, no Estádio Castelão, pela 33ª rodada do Brasileiro da Série B. A Raposa, com chances mínimas de acesso, terá um objetivo mais ao seu alcance diante dos maranhenses, que é se garantir na segunda divisão de 2021.
O time mineiro é o 13º, com 41 pontos e mais um resultado positivo, praticamente elimina uma possibilidade de queda para a Série C da competição. Já o Bolívia Querida, que estava dentro do G4, teve uma queda brusca de produção e ainda sonha com uma vaga na elite nacional.
O Sampaio é o 8º na tabela e se derrotar o Cruzeiro, ficará a seis pontos do G4, com possibilidades matemáticas de figurar na elite nacional. O técnico Leonardo Condé não contará com o atacante Pimentinha e o lateral-direito Luiz Gustavo,suspensos, além do volante Ferreira, lesionado.
No time de Felipão, a ausência mais séria é de Manoel, suspenso. Cacá entra em seu lugar. Outra possível mudança é Airton no lugar de Arthur Caike, com desempenho ruim nos últimos jogos.
CONFIRA OS JOGOS, CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B FICHA TÉCNICA DA PARTIDA
SAMPAIO CORRÊA X CRUZEIROData e horário: 08/01/2021, às 21h​Local: Castelão, em São Luís (MA)Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (RJ)Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Cicero Alessandro de Souza (MS)Onde ver: SporTV(menos para São Luís) e PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM-95,7 e Super FM-91,7
SAMPAIO CORRÊA (Técnico: LEONARDO CONDÉ)
Gustavo; Joazi, Joécio, Daniel Felipe e João Victor; André Luiz (Léo Costa), Vinícius Kiss (Eloir) e Marcinho; Roney, Caio Dantas e Diego Tavares.Desfalques: Pimentinha(suspenso), Luiz Gustavo(suspenso) e Ferreira (lesionado)
CRUZEIRO (Técnico: Luiz Felipe Scolari)
Fábio; Raúl Cáceres, Cacá, Ramon e Matheus Pereira; Adriano, Filipe Machado e Giovanni; Airton (Arthur Caíke), William Pottker e Rafael Sobis.Desfalques: Manoel(suspenso) e Léo(lesionado)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Irã e EUA se preparam para negociações de paz no Paquistão em meio a cinco impasses principais
Imagem de destaque
Por que governo Lula está de olho nas eleições que podem tirar 'irmão' de Bolsonaro do poder na Europa?
Imagem de destaque
Saúde em dia: 5 cuidados para manter a qualidade de vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados