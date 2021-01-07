Sampaio Corrêa x Cruzeiro. Onde assistir, desfalques e prováveis times

Crédito: Os últimos resultados da Raposa na Série B deixaram os mineiros longe do acesso à Série A-(Divulgação/Ponte Preta

Sampaio Corrêa e Cruzeiro se enfrentam nesta sexta-feira, 8 de janeiro, às 21h30, no Estádio Castelão, pela 33ª rodada do Brasileiro da Série B. A Raposa, com chances mínimas de acesso, terá um objetivo mais ao seu alcance diante dos maranhenses, que é se garantir na segunda divisão de 2021.

O time mineiro é o 13º, com 41 pontos e mais um resultado positivo, praticamente elimina uma possibilidade de queda para a Série C da competição. Já o Bolívia Querida, que estava dentro do G4, teve uma queda brusca de produção e ainda sonha com uma vaga na elite nacional.

O Sampaio é o 8º na tabela e se derrotar o Cruzeiro, ficará a seis pontos do G4, com possibilidades matemáticas de figurar na elite nacional. O técnico Leonardo Condé não contará com o atacante Pimentinha e o lateral-direito Luiz Gustavo,suspensos, além do volante Ferreira, lesionado.

No time de Felipão, a ausência mais séria é de Manoel, suspenso. Cacá entra em seu lugar. Outra possível mudança é Airton no lugar de Arthur Caike, com desempenho ruim nos últimos jogos.

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SAMPAIO CORRÊA X CRUZEIROData e horário: 08/01/2021, às 21h​Local: Castelão, em São Luís (MA)Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (RJ)Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Cicero Alessandro de Souza (MS)Onde ver: SporTV(menos para São Luís) e PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM-95,7 e Super FM-91,7

SAMPAIO CORRÊA (Técnico: LEONARDO CONDÉ)

Gustavo; Joazi, Joécio, Daniel Felipe e João Victor; André Luiz (Léo Costa), Vinícius Kiss (Eloir) e Marcinho; Roney, Caio Dantas e Diego Tavares.Desfalques: Pimentinha(suspenso), Luiz Gustavo(suspenso) e Ferreira (lesionado)

CRUZEIRO (Técnico: Luiz Felipe Scolari)