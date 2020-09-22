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futebol

Sampaio Corrêa visita Angra em busca da primeira vitória na Série B1

Galinho da Serra tem importante desafio fora de casa contra time da Costa Verde
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Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 18:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 set 2020 às 18:41
Crédito: Léo Borges
O Sampaio Corrêa tem outro desafio importante pela Série B1 do Campeonato Carioca. O Galinho da Serra enfrenta o Angra dos Reis, nesta quarta-feira, às 15h (de Brasília), fora de casa, pela segunda rodada da Taça Santos Dumont, válido pelo grupo B.
O Sampaio empatou na estreia da competição, em 1 a 1, com o Artsul, no Lourival Gomes de Almeida, em Saquarema. O elenco trabalhou durante a semana visando esta "difícil partida", como analisou o treinador Luciano Quadros.
- Jogar em Angra nunca foi fácil e agora não será diferente. Vamos pegar uma equipe motivada pelo grande resultado que teve. Mas vamos lá para buscar um resultado positivo, tratamos cada jogo como uma decisão, pois só assim teremos chance de alcançar a classificação para as finais do turno e isso torna cada jogo independente do local muito importante - disse Luciano Quadros, que acredita que o time está ainda em evolução:
- Fizemos um bom jogo na estreia, sem sombra de dúvida podíamos ter vencido e bem, mas infelizmente não convertemos as inúmeras oportunidades que tivemos em gols. Acredito, sim, que já vamos evoluir em vários aspectos, principalmente em finalizar as jogadas com mais eficácia - finalizou.
Um dos destaques do Sampaio Corrêa na estreia, o meia Jefinho, camisa 10 do time, espera que o Galinho possa conquistar sua primeira vitória na competição.
- Sabemos das dificuldades que iremos enfrentar já que as equipes estão muito parelhas, muito equilibradas, mas estamos bastante preparados e vamos em busca da vitória que será muito importante na tabela de classificação - disse.

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