Sampaio Corrêa vira pra cima do Vitória e entra no G4 da Série B

Medindo forças pelo Campeonato Brasileiro da Série B, Sampaio Corrêa e Vitória entraram em campo na tarde deste domingo (8), pela 20ª rodada, no estádio Castelão, em São Luís.
Com o resultado de 2 a 1, o Tubarão chegou aos 31 pontos, pulando para a 4ª colocação, entretanto corre o risco de deixar o posto em caso de uma vitória do Juventude sobre o CRB. Já o time de Salvador, com o tropeço fora de casa, acabou caindo para a 16ª colocação com seus 21 pontos.Jogando sob seus domínios, o Sampaio Corrêa começou o confronto colocando pressão sobre o Vitória. Em uma primeira investida com Caio Dantas, o atacante já mostrou bastante movimentação em busca do gol, porém sem êxito nas chances.
Por outro lado, o Vitória não quis saber de ser pressionado e, aos 14 minutos, tratou de abrir a contagem no Castelão. Após adiantar um pouco sua marcação, os comandados de Eduardo Barroca conseguiram roubar a posse de bola, com isso, Rafael Carioca, ao arriscar um chute de longe, contou com a falha do goleiro que não conseguiu fazer a defesa. 1 a 0.
Ao ficar atrás no placar, a Bolívia Querida não quis saber de apenas assistir o adversário crescer no duelo. Aproveitando um rebote na bola jogada na área do Leão após cobrança de falta, Joécio mandou uma bomba praticamente de frente para o gol, mas o goleiro Ronaldo conseguiu fazer uma defesa incrível evitando o que seria o tento do adversário.
Depois do susto, o Vitória tentou acalmar as coisas com a pausa para a hidratação dos atletas dada pelo árbitro. E parece que surtiu efeito. Nos dois lances seguintes, a equipe de Salvador arriscou com Léo Ceará e Thiago Carleto, com ambos quase conseguindo ampliar a contagem.
Já no segundo tempo, o Tubarão não quis saber de ficar em desvantagem no placar e partiu pra cima. Com isso, aos 12 minutos, após pênalti marcado pelo árbitro, o artilheiro Caio Dantas cobrou no meio do gol, quase dando a chance de Ronaldo fazer a defesa. 1 a 1.
Com direito a muitas mudanças no decorrer do tempo, o técnico Eduardo Barroca apostou praticamente todas as suas fichas no ataque. Entretanto, mesmo com a ideia arrojada, era o Sampaio quem seguia criando mais, quase conseguindo virar o marcador com Robson, mas Ronaldo acabou salvando o Leão mais uma vez.
Já na reta final do confronto, o Sampaio não desistiu e encontrou seu gol. Após bonita jogada, Robson arriscou um lindo chute que entrou no ângulo do goleiro do Vitória. Era a virada do clube maranhense. 2 a 1.
Em vantagem, Léo Condá ainda usou os últimos minutos para realizar algumas substituições. Sendo assim, a equipe da casa segurou o placar até o apito final do árbitro, com direito a muita comemoração dos atletas da Bolívia Querida.