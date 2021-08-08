Sampaio Corrêa vence Vila Nova fora de casa e encosta no G-4

Em pleno estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, conhecido como OBA, em Goiânia, o Sampaio Corrêa venceu o Vila Nova pelo placar de 2 a 0, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A vitória da Bolívia Querida foi construída toda na etapa inicial. O primeiro gol foi marcado logo no começo do primeiro tempo por Jean Silva. Minutos depois foi a vez de Ciel fazer o segundo gol.Com o resultado, o Sampaio Corrêa soma agora 26 pontos ganhos, subiu para o 5ª lugar e encostou na turma do G-4. Já o Vila Nova permanece com 18 pontos e está posicionado na 14ª colocação.

CALENDÁRIONa próxima rodada, o Vila Nova agora enfrenta o time do Vasco, dia 10 de agosto, às 21h30, em São Januário, Rio de Janeiro. Já o Sampaio Corrêa o líder Náutico, dia 11 de agosto, às 21h30, no estádio Castelão, São Luís.

O jogo

SAMPAIO CORRÊA COMEÇA AVASSALADOR E MARCA DOIS GOLSCom a possibilidade concreta de encostar na turma do G-4, o Sampaio Corrêa nem ligou para o fato de estar atuando fora de casa e partiu com tudo para cima do Vila Nova, que não vem conquistando bons resultados no estádio OBA.

Logo aos 9 minutos de partida, a Bolívia Querida foi lá e abriu o marcador. Pelo lado do campo, Zé Mario levantou a bola na área, a defesa do Vila Nova vacilou Jean Silva aproveitou e desviou para dentro do gol: 1 a 0 para o Sampaio Corrêa.

O Vila Nova até teve uma chance de empatar em chutaço de Xandão, aos 19 minutos. Mas, aos 20, a time maranhense marcou o segundo gol. Donato falhou, Eloir aproveitou e deu para Ciel estufar as redes e ampliar o placar: 2 a 0.

VILA NOVA VAI PARA CIMA, MAS SAMPAIO CORRÊA GARANTE A VANTAGEMEm desvantagem no placar, o Vila Nova partiu em busca de diminuir o prejuízo. O time até criou algumas chances, mas Henan e Arthur Rezende não conseguiram finalizar de uma forma que permitisse ao time goiano marcar um gol antes do intervalo.

SEGUNDO TEMPO COMEÇA COM A BOLÍVIA QUERIDA NA ÁREA DO VILAMesmo em vantagem no placar, o Sampaio Corrêa voltou para o segundo tempo no ataque. Aos 4 minutos, Watson passou para Ferreira. O volante tentou um bom cruzamento rasteiro, mas Georgemy conseguiu efetuar a defesa.

VILA NOVA CRESCE NA PARTIDA E FICA PRÓXIMO DO GOLCom o passar dos minutos, o time maranhense recuou. Enquanto isso, o time goiano foi para cima em busca do gol. Kelvin foi quem teve as melhores chances para o Vila Nova. Em cobrança de falta, a bola passou perto da meta do goleiro do Sampaio Corrêa. Pouco depois, em belo arremate, ele acertou a trave da Bolívia Querida.