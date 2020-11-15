futebol

Sampaio Corrêa vence o Juventude e entra no G-4

Time do Maranhão mostrou a sua força em noite inspirada do atacante Caio Dantas...
Publicado em 14 de Novembro de 2020 às 21:24

Crédito: Lucas Almeida/Sampaio Corrêa
No Alfredo Jaconi, o Sampaio Corrêa confirmou o seu excelente momento e derrotou o Juventude por 3 a 2. Com o placar, os dois ficam com 34 pontos, mas com o time do Maranhão em vantagem nos critérios de desempate. Sendo assim, termina a jornada na 4ª posição e o Jaconero na 5ª.Na próxima rodada, o Juventude encara o Paraná, no Jaconi. Enquanto isso, o Sampaio faz jogo atrasado contra o Náutico, no Castelão.
O duelo
O duelo esquentou a partir dos 19 minutos. Caio Dantas aproveitou o rebote de Carné e colocou o Sampaio Corrêa em vantagem. Não demorou muito e o Juventude empatou através da cobrança de pênalti de João Paulo.
Sem perder o fôlego, o Sampaio Corrêa voltou a liderar o placar com Caio Dantas. No cruzamento, o atacante cabeceou para dentro da rede.
Na volta do intervalo a vantagem maranhense ficou maior. Após a arbitragem assinalar pênalti, Caio Dantas cobrou firme e venceu Carné.
Na base da raça, o Juventude voltou ao jogo com Rafael Grampola. Após o cabeceio de Dalberto pegar no travessão, o atacante aproveitou o rebote e diminuiu.

