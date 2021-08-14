Sampaio Corrêa vence Náutico com brilho do técnico Surian e chega ao G4 da Série B

Nesta quarta-feira (11), o técnico Felipe Surian foi feliz no segundo tempo, ao colocar Daniel Costa e Pimentinha na partida entre Sampaio Corrêa e Náutico. Os jogadores fizeram os dois gols da vitória dos maranhenses, por 2 x 0, em duelo válido pela Série B.
Com o resultado, a Bolívia Querida subiu para a 3ª colocação e sonha com uma vaga na elite em 2022, com 29 pontos. Na próxima rodada, busca manter a sequência de agora três vitórias, contra o Cruzeiro, fora de casa, sábado (14), 16h30. Enquanto isso, o Timbu estaciona em 2º lugar, com 30 tentos e busca se recuperar no mesmo dia, às 19h, em visita ao Avaí. (Todos no horário de Brasília).
O início de jogo foi de um Náutico que tinha a bola e tentava jogadas com Caio Dantas, seja para escorar ou segurar a defesa adversário. Por outro lado, o Sampaio também buscava ações com seu centroavante, Ciel. Mas, ambos não conseguiam projetar boas oportunidades. Equipes estavam com muita briga no meio-campo, mas tentando jogar.
Ciel tentou em duas oportunidades no ataque. Na primeira, teve chute travado pela defesa dos mandantes e na segunda, tabelou com Nadson, que errou na devolução. Do lado pernambucano, Bryan apareceu bem na esquerda, mas também foi travado.
Chances para os dois lados Aos 30', Vinicius chegou pela esquerda e cruzou com perigo, Caio Dantas não alcançou e o Timbu perdeu uma ótima oportunidade de abrir o marcador. Em seguida, o camisa 99 teve a chance, cara a cara com o Luis Daniel, mas tentou tirar do goleiro e perdeu a possibilidade.
Mais tarde, foi a vez do Sampaio Corrêa chegar com perigo. Jean Silva recebeu ótimo lançamento, teve condições de marcar, porém foi derrubado por Bryan. Pênalti que não foi marcado pela arbitragem.
Sampaio volta bem e reclama de pênalti novamente
Na volta do intervalo, o Sampaio Corrêa começou mais agitado e em bela jogada de Ferreira, Nadson acertou belo cabeceio e obrigou Alex Alves a fazer boa defesa. Logo depois, após cobrança de escanteio, Trindade derrubou Ciel na área, os mandantes reclamaram de pênalti, mas a arbitragem, desta vez, foi bem em não marcar.
Aos 19', após bela triangulação, Luiz Henrique achou belo passe para Vinicius, que invadiu a área, mas na hora de finalizar, foi travado pela defesa da Bolívia Querida.
Olha o gol
Aos 27', Camutanga fez falta em Jackson. Com o lance parado, o técnico Surian aproveitou para tirar Eloir e colocar Daniel Costa em campo. O jogador foi diretamente para a cobrança da falta, cobrou com perfeição, e abriu o placar para o Sampaio Corrêa.
O Náutico tentou a reação minutos depois, após bom chute de fora da área de Luiz Henrique, mas Luis Daniel defendeu, no rebote Caio Dantas teve a chance de empatar e o goleiro fez nova defesa.
Pimentinha bota fogo na rede
Em um ótimo contra-ataque, Pimentinha arrancou pela direita, foi até a linha de fundo, invadiu a área, cortou para a perna esquerda e mandou no ângulo, fazendo o segundo gol mandante.
Mais tarde, Camutanga entrou forte em Jackson e mesmo já tendo amarelo, o árbitro mostrou o cartão vermelho direto para o jogador. Bryan ainda tentou diminuir o prejuízo com chute de longe, mas sem sucesso. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA SAMPAIO CORRÊA 0 x 0 NÁUTICO Local: Estádio do Castelão, São Luis-MAData/horário: 11 de agosto de 2021, às 21h30 (horário de Brasília)Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo (RJ)Assistente 1: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)Assistente 2: Daniel do Espirito Santo Parro (RJ)Quarto árbitro: Paulo José Souza Mourão (MA)Gols: Daniel Costa (27'/2T) (1-0)Cartões amarelos: Ciel (Sampaio Corrêa), Camutanga, Rhaldney, Matheus Trindade, Rafinha (Náutico)Cartão vermelho: Camutanga (Náutico)SAMPAIO CORREA: Luiz Daniel; Luis Gustavo (Watson - intervalo); Joécio, Nilson Júnior e Felipinho; Betinho, Ferreira e Eloir; Jean Silva (Pimentinha 14'/2T), Nadson (Roney 14'/2T) e Ciel (Jackson 14'/2T). Técnico: Felipe Surian.
NÁUTICO: Alex Alves; Hereda, Yago, Camutanga e Bryan; Matheus Trindade (Luiz Henrique 16'/2T), Rhaldney (Djavan - intervalo) e Vinicius Vargas (Matheus Carvalho 16'/2T) e Jean Carlos; Vinicius e Caio Dantas (Iago 32/2T). Técnico: Hélio dos Anjos.