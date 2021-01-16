futebol

Sampaio Corrêa vence, afunda Paraná e continua com o sonho do acesso

Time do Maranhão se aproveitou do momento ruim do adversário e permanece de olho no G4...
LanceNet

15 jan 2021 às 21:12

Crédito: Lucas Almeida/Sampaio Corrêa
No Castelão, o Sampaio Corrêa venceu o Paraná por 2 a 1 e manteve viva a chance de acesso. Agora, a Bolívia está na 7ª colocação, com 48 pontos. O Tricolor é o 18º, com 36 pontos.
Na próxima rodada, o Sampaio visita o Confiança, no Sergipe. O Paraná busca a reação contra o Cuiabá, na Vila Capenema.
O duelo
Ameaçado de rebaixamento, o Paraná começou o jogo no campo do rival, mas desperdiçou uma grande chance com Bruno Lopes e deu sobrevida ao Sampaio.
Sem muita inspiração, o Sampaio aproveitou a única chance que teve e, através e Eloir abriu o marcador. No chute cruzado, ele venceu o goleiro e viu a bola morrer dentro do gol, 1 a 0.
O Tricolor ainda criou outra chance com Bruno Lopes. No cruzamento, o atacante testou firme e Gustavo salvou.
Na etapa final o Sampaio voltou disposto a matar o confronto e ampliou aos 18 minutos. No erro do Paraná, Marcinho roubou a bola no campo de ataque e mandou por cobertura, 2 a 0.
De tanto insistir, Bruno Lopes finalmente conseguiu mandar para a rede. Karl levantou e o atacante desviou para a rede, 2 a 1.
Apesar de encostar no marcador, o Tricolor não conseguiu reagir e quase nada foi criado para dar trabalho a Gustavo.

