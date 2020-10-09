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futebol

Sampaio Corrêa recebe o Campos buscando retomar a liderança

Galinho da Serra busca segunda vitória em seus domínios
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LanceNet

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Publicado em 

09 out 2020 às 15:54

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 15:54

Crédito: Leo Borges
Segundo colocado no grupo B da Série B1 do Campeonato Carioca, o Sampaio Corrêa entra em campo neste sábado (10), às 15h, no estádio Lourival Gomes de Almeida, em Saquarema, com um objetivo: recuperar a liderança da chave e se aproximar da classificação às semifinais da Taça Santos Dumont.
- Mais uma partida decisiva como todas que já fizemos e ainda vamos fazer. Cada jogo é uma história, então precisamos encarar com muita responsabilidade e comprometimento para termos um ótimo desempenho e com isso obtermos o resultado positivo que é de suma importância para nossas pretensões de classificação - disse o treinador Luciano Quadros.
Para retomar liderança o Sampaio Corrêa precisa vencer seu adversário e torcer por um tropeço do Angra dos Reis diante do São Gonçalo.O galinho da serra aproveitou a semana cheia de treinos para trabalhar forte visando este objetivo.
- Muito importante termos esse período para trabalhar, principalmente depois de termos feito quatro jogos e com isso muitas coisas ficam claras na minha cabeça para correção e aprimoramento da equipe. Estamos buscando aproveitar da melhor forma possível para chegar nessa sequência que vamos ter de jogos em uma condição melhor em todos os aspectos que o jogo pede - comentou o comandante, que acredita que o time ainda está em processo de evolução.
- Ainda estamos em busca de equilibrarmos todas as valências que uma equipe competitiva e que tem pretensão de conquista precisa. A parte física está chegando em um bom estado para jogarmos com a intensidade que queremos os 90 minutos. Temos trabalhado com dois, três sistemas táticos e os atletas estão muito comprometidos para executá-los, mas ainda estamos em busca do aproveitamento técnico para desenvolvermos o futebol que eu acredito que nosso grupo tem potencial para atingir - finalizou.

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