Sampaio Corrêa recebe o Campos buscando retomar a liderança

Crédito: Leo Borges

Segundo colocado no grupo B da Série B1 do Campeonato Carioca, o Sampaio Corrêa entra em campo neste sábado (10), às 15h, no estádio Lourival Gomes de Almeida, em Saquarema, com um objetivo: recuperar a liderança da chave e se aproximar da classificação às semifinais da Taça Santos Dumont.

- Mais uma partida decisiva como todas que já fizemos e ainda vamos fazer. Cada jogo é uma história, então precisamos encarar com muita responsabilidade e comprometimento para termos um ótimo desempenho e com isso obtermos o resultado positivo que é de suma importância para nossas pretensões de classificação - disse o treinador Luciano Quadros.

Para retomar liderança o Sampaio Corrêa precisa vencer seu adversário e torcer por um tropeço do Angra dos Reis diante do São Gonçalo.O galinho da serra aproveitou a semana cheia de treinos para trabalhar forte visando este objetivo.

- Muito importante termos esse período para trabalhar, principalmente depois de termos feito quatro jogos e com isso muitas coisas ficam claras na minha cabeça para correção e aprimoramento da equipe. Estamos buscando aproveitar da melhor forma possível para chegar nessa sequência que vamos ter de jogos em uma condição melhor em todos os aspectos que o jogo pede - comentou o comandante, que acredita que o time ainda está em processo de evolução.