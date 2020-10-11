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Sampaio Corrêa quer embalar na Série B diante do Botafogo-SP

Bolívia e Pantera se enfrentam neste domingo a partir das 20h30 (Horário de Brasília), no Castelão...
LanceNet

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Publicado em 

10 out 2020 às 22:36

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 22:36

Crédito: (Reprodução Twitter/Fluminense
A 15ª rodada da Série B chega ao fim neste domingo com o jogo entre Sampaio Corrêa e Botafogo-SP, no estádio Castelão, a partir das 20h30 (Horário de Brasília).Como chegam
Mesmo com jogos a menos em relação aos rivais, o Sampaio Corrêa está fora da zona de rebaixamento. Na rodada passada, o time de São Luis do Maranhão derrotou o Cruzeiro e agora quer engatar o terceiro triunfo consecutivo.
Já o Botafogo-SP, que vinha de duas vitórias, acabou derrotado pela Chapecoense e ficou colado no Z-4. Até o momento, a Pantera é a 16ª colocada, com 14 pontos.
Prováveis Escalações
Sampaio Corrêa: Gustavo; Diego Tavares (Joazi), Joécio, Daniel Felipe e João Victor; André Luís, Vinícius Kiss e Marcinho; Roney (Gustavo Ramos), Pimentinha e Caio Dantas. Técnico: Léo Condé.
Botafogo-SP: Darley; Jeferson, Jordan, Robson e Gilson; Victor Bolt, Naldo, Ronald, Rafinha e Matheus Anjos; Wellington Tanque. Técnico: Claudinei Oliveira.

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