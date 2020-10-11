Sampaio Corrêa quer embalar na Série B diante do Botafogo-SP

Crédito: (Reprodução Twitter/Fluminense

A 15ª rodada da Série B chega ao fim neste domingo com o jogo entre Sampaio Corrêa e Botafogo-SP, no estádio Castelão, a partir das 20h30 (Horário de Brasília).Como chegam

Mesmo com jogos a menos em relação aos rivais, o Sampaio Corrêa está fora da zona de rebaixamento. Na rodada passada, o time de São Luis do Maranhão derrotou o Cruzeiro e agora quer engatar o terceiro triunfo consecutivo.

Já o Botafogo-SP, que vinha de duas vitórias, acabou derrotado pela Chapecoense e ficou colado no Z-4. Até o momento, a Pantera é a 16ª colocada, com 14 pontos.

Prováveis Escalações

Sampaio Corrêa: Gustavo; Diego Tavares (Joazi), Joécio, Daniel Felipe e João Victor; André Luís, Vinícius Kiss e Marcinho; Roney (Gustavo Ramos), Pimentinha e Caio Dantas. Técnico: Léo Condé.