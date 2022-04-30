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Sampaio Corrêa e Operário-PR ficam no empate pelo Brasileiro da Série B

O Fantasma saiu na frente no primeira etapa, mas acabou cedendo o empate para Bolívia Querida no segundo tempo ...
LanceNet

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Publicado em 

30 abr 2022 às 18:50

Publicado em 30 de Abril de 2022 às 18:50

No estádio Castelão, em São Luiz, em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Sampaio Corrêa e Operário-PR acabaram empatando pelo placar de 1 a 1. O Fantasma abriu o marcador na etapa inicial em cobrança de pênalti efetuada por Paulo Sérgio. Só que no segundo tempo a Bolívia Querida foi buscar a igualdade no marcador e conseguiu, aos 9 minutos, gol assinalado por Rafael Vila. Com o resultado, o Sampaio Corrêa chega aos 5 pontos e estaciona na 10ª posição. O Operário-PR também tem 5 pontos, mas subiu para o 12º lugar.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNa próxima rodada, o Operário-PR enfrenta o Criciúma, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, no dia 07 de maio. Já o Sampaio Corrêa vai à Maceió jogar contra o CRB, no estádio Rei Pelé, no dia 09 de maio.
A partidaPRIMEIRO TEMPOPRIMEIROS 10 MINUTOS DO SAMPAIO CORRÊAJogando em casa, o Sampaio Corrêa partiu para cima da equipe do Operário-PR e criou duas ótimas oportunidades com 1 minuto e aos 10, mas Vanderlei, goleiro do Fantasma, salvou sua equipe.
OPERÁRIO-PR TENTA; SAMPAIO CORRÊA RESPONDEPassado o susto dos primeiros minutos, o time do Operário-PR foi para cima e criou boa chance aos 15 minutos. Só que o Sampaio Corrêa logo respondeu aos 22, mas o goleiro Vanderlei estava para defender de novo e salvar o Fantasma.
OPERÁRIO-PR ABRE O PLACARParecia que o Sampaio Corrêa estava mais próximo de abrir, só quem fez o gol foi o Operário-PR. Lucas Hipólito derrubou Felipe Garcia dentro da área, o árbitro foi lá e marcou a penalidade. Na cobrança, Paulo Sérgio não perdoou e inaugurou o placar: 1 a 0.
SEGUNDO TEMPOBOLÍVIA QUERIDA PARTE PARA CIMA E EMPATAO Sampaio Corrêa veio para etapa complementar decidido a empatar a partida. Chegou com perigo aos 3 minutos e empatou a partida aos 5, mas Ygor Catatau estava impedido. O Operário-PR até respondeu com certa contundência, mas foi a Bolívia Querida foi lá, aos 09 minutos, e empatou. Ygor Catatau fez cruzou para Rafael Vila só empurrar para as redes: 1 a 1.SAMPAIO CORRÊA TENTA A VIRADAAos 23 e 38 minutos, a Bolívia Querida chegou com perigo para tentar a virada. No segundo lance, o goleiro Vanderlei, do Fantasma, precisou fazer uma grande defesa para salvar o time do Operário-PR de tomar o segundo gol.
TRAVE SALVA O SAMPAIO CORRÊA E JOGO ACABA EMPATADONo fim do jogo, o Operário-PR poderia ter saído do estádio Castelão, em São Luís com os três pontos. Silvinho recebeu na entrada da área e soltou uma cacetada da entrada da área, mas a bola explodiu no travessão e não permitiu que a partida terminasse com um vencedor.

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