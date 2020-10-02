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Sampaio Corrêa e CSA protagonizam o duelo da recuperação na Série B

Bolívia e Azulão medem forças neste sábado, a partir das 16h30 (Horário de Brasília), no Castelão...
LanceNet

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Publicado em 

02 out 2020 às 18:11

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 18:11

Crédito: (Reprodução Twitter/Fluminense
Na tarde deste sábado, Sampaio Corrêa e CSA medem forças a partir das 16h30 (Horário de Brasília), pela 13ª rodada da Série B.Como chegam
Com três jogos a menos que os rivais, o Sampaio Corrêa está na zona de rebaixamento da Série B, mas vem com um crescimento dentro de campo. Nos últimos cinco jogos são duas vitórias e apenas uma derrota. Diante do CSA, o técnico Léo Condé vai repetir o time pela primeira vez desde o começo do torneio.
Já o CSA está em plena recuperação. Após a saída do técnico Argel Fucs, o Azulão somou três vitórias consecutivas e deu um salto na classificação. Agora, a ordem é manter o ritmo e aparecer na metade de cima da tabela.
Prováveis Escalações:
Sampaio Corrêa: Gustavo; Luís Gustavo, Joécio, Daniel Felipe e João Victor; André Luís, Vinícius Kiss e Marcinho; Gustavo Ramos, Pimentinha e Caio Dantas.
CSA: Matheus Mendes; Diego Renan, Cléberson, Castán e Rafinha; Márcio Araújo, Geovane e Yago; Pedro Júnior, Rodrigo Pimpão e Paulo Sérgio.

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