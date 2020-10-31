Sampaio Corrêa bate Oeste e cola no G-4 da Série B

Crédito: Lucas Almeida/Sampaio Corrêa

Na Arena Barueri, o Sampaio Corrêa venceu o Oeste e subiu mais um degrau na classificação da Série B. Com a vitória por 3 a 0, o time do Maranhão é o 6º, com 27 pontos. O Rubrão é o lanterna, com 7 pontos.Na próxima rodada, o Sampaio Corrêa faz jogo atrasado com o Brasil de Pelotas, fora de casa. O Oeste mede forças com a Chapecoense, na Arena Condá.

O confronto

O Sampaio foi o dono do jogo desde os primeiros minutos. Sem sofrer incômodos, o time do Maranhão dava as cartas, mas faltava capricho na hora de concluir.

De tanto insistir, Paulo Sérgio recebeu de Caio Dantas e soltou a bomba para o fundo da rede, 1 a 0. Pouco depois veio o segundo. Novamente Caio Dantas entrou em ação e deixou Roney em ótima condição de finalizar, 2 a 0.

Na volta do intervalo o Oeste até buscou uma reação, mas sem sucesso. Quando o Sampaio desceu foi mortal. Marcinho arriscou, a bola desviou em Luanderson e morreu dentro do gol, 3 a 0.

Solto dentro de campo, a vitória do Sampaio quase virou goleada aos 30. Robson chamou o rival para dançar e bateu rente ao poste de Luiz.