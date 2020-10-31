Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sampaio Corrêa bate Oeste e cola no G-4 da Série B

Time do Maranhão aproveitou as oportunidades na Arena Barueri e ganhou mais algumas posições na tabela...

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 18:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 out 2020 às 18:22
Crédito: Lucas Almeida/Sampaio Corrêa
Na Arena Barueri, o Sampaio Corrêa venceu o Oeste e subiu mais um degrau na classificação da Série B. Com a vitória por 3 a 0, o time do Maranhão é o 6º, com 27 pontos. O Rubrão é o lanterna, com 7 pontos.Na próxima rodada, o Sampaio Corrêa faz jogo atrasado com o Brasil de Pelotas, fora de casa. O Oeste mede forças com a Chapecoense, na Arena Condá.
O confronto
O Sampaio foi o dono do jogo desde os primeiros minutos. Sem sofrer incômodos, o time do Maranhão dava as cartas, mas faltava capricho na hora de concluir.
De tanto insistir, Paulo Sérgio recebeu de Caio Dantas e soltou a bomba para o fundo da rede, 1 a 0. Pouco depois veio o segundo. Novamente Caio Dantas entrou em ação e deixou Roney em ótima condição de finalizar, 2 a 0.
Na volta do intervalo o Oeste até buscou uma reação, mas sem sucesso. Quando o Sampaio desceu foi mortal. Marcinho arriscou, a bola desviou em Luanderson e morreu dentro do gol, 3 a 0.
Solto dentro de campo, a vitória do Sampaio quase virou goleada aos 30. Robson chamou o rival para dançar e bateu rente ao poste de Luiz.
Nos acréscimos do jogo o Oeste quase fez um lindo gol de honra. De Paula deixou três marcadores para trás e bateu forte. A bola saiu pela linha de fundo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

oeste
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
8 curiosidades sobre como os animais caçam na natureza
Imagem de destaque
BR 101 em Anchieta terá interdição total nesta segunda-feira (27)
Mulher fazendo prancha isométrica
Calistenia: 5 exercícios para fazer em casa e definir o corpo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados