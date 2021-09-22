Sampaio abre vantagem, mas Edu, artilheiro da Série B, salva Brusque

Crédito: Lucas Gabriel Cardoso/Brusque

Nesta terça-feira (21), Sampaio Corrêa e Brusque protagonizaram um belo jogo no Estádio Castelão. Os donos da casa dominaram a segunda etapa e abriram 2 x 0, mas na segunda etapa, Edu, artilheiro da competição anotou dois tentos de empate.

Com o empate, o Bolívia Querida chegou a 7ª colocação, com 36 pontos. Enquanto isso, o Brusque estacionou na 14ª colocação, com 29. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSSampaio dominante, resultado no placar

Na primeira etapa, o domínio foi total dos mandantes, e logo aos três minutos, Léo Artur tentou a finalização da entrada da área. Mais tarde, o Brusque respondeu, com Claudinho, que após cobrança de escanteio, o zagueiro subiu mais que todos os adversário, testou para o gol, mas o goleiro defendeu e a bola ainda pegou no travessão.

Logo depois, quem acertou a trave foram os mandantes, após linda jogada individual pela direita, Pimentinha cortou para a canhota e finalizou no cantinho, no poste. Em seguida, Pimentinha apareceu novamente, desta vez, na área, tocou para trás e o lateral-direito Luis Gustavo foi acionado e chegou chutando, abrindo o placar para o Sampaio Corrêa.

Aos 32', Edu conseguiu o gol de empate de calcanhar, mas o assistente assinalou o impedimento. Após checagem do VAR, o lance foi anulado. Mais tarde, o Brusque voltou a ofensividade, desta vez com Garcez, que finalizou e Mota espalmou. No final da partida, Rodolfo Potiguar teve a oportunidade de fazer o tento de empate e como quem não faz, toma, no contragolpe, Jackson dominou na linha de fundo, arriscou o chute direto e marcou um belo gol de trivela.

Brusque ao ataque!

Nos primeiros 10 minutos da segunda etapa, o Brusque foi soberano no ataque e teve três boas oportunidades de marcar. Thiago Alagoano e Garcez pararam em boas defesas de Mota, mesmo com o camisa 10 estando em posição irregular. Mais tarde, Airton cruzou na área, Edu matou no peito, bateu para o gol e novamente Mota salvou o Sampaio.

Logo depois, Edu teve mais duas oportunidades de marcar, na primeira parou novamente em Mota, mas na segunda, após ótimo cruzamento de Airton, Edu desviou e diminuiu para os visitantes.

Aos 30', Garcez invadiu a área e foi derrubado por Luis Gustavo, a arbitragem marcou pênalti. Na cobrança, Edu bateu, Mota acertou o canto, mas o artilheiro da Série B assinalou. Na reta final, o Sampaio tentou o gol da vitória, mas não conseguiu e a partida terminou em empate.FICHA TÉCNICA DA PARTIDA SAMPAIO CORRÊA 2 x 2 BRUSQUELocal: Estádio Castelão, MaranhãoData/horário: 21 de setembro de 2021, às 19h (horário de Brasília)​Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)Assistentes: Silbert Faria Sisquim (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)Quarto árbitro: Maykon Matos Nunes (MA)Árbitro de Vídeo (VAR): Rodrigo Nunes de Sá (RJ)Assistente de Vídeo (VAR): Rejane Caetano da Silva (RJ)Gols marcados: Luis Gustavo (26'/1) (1-0), Jackson (45'/1T) (2-0), Edu (15'/2T) (2-1) e (31'/2T) (2-2)​Cartões amarelos: Toty, Ferreira (Sampaio Corrêa), Everton Alemão, Edu (Brusque)

SAMPAIO CORRÊA: Mota; Luis Gustavo, Joécio, Éder Lima e Mascarenhas; Ferreira (Nadson 35'/2T), Elior (Mauro Silva 17'/2T) e Léo Artur (Márcio Araújo 18'/2T); Pimentinha, Jackson (Diego Cardoso 40'/2T)e Roney (Jean Silva 17'/2T). Técnico: Felipe Surian.