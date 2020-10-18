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futebol

Samir marca, e Udinese vence a primeira no Campeonato Italiano

Num jogo emocionante, time do zagueiro brasileiro derrota o Parma por 3 a 2 e respira...
LanceNet

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Publicado em 

18 out 2020 às 16:16

Publicado em 18 de Outubro de 2020 às 16:16

Crédito: Divulgação/Udinese
A Udinese iniciou a temporada com três derrotas no Campeonato Italiano. A vitória neste domingo, portanto, era fundamental. E foi o que aconteceu. Jogando em casa, a equipe bateu o Parma por 3 a 2, com um gol do zagueiro Samir, ex-Flamengo. O resultado que tirou o time da zona do rebaixamento nesse início de competição.O gol de Samir, inclusive, deu um novo rumo ao time no jogo, já que o Parma abriu o placar aos 26 minutos, com o também brasileiro Hernani, ex-Athletico-PR, e o zagueiro deixou tudo igual dois minutos depois. Logo após o intervalo, a Udinese virou, com um gol contra de Simone Iacoponi, mas sofreu o empate com Karamoh. Até que, aos 43, o atacante Pussetto decretou a primeira vitória.
- A gente precisava demais dessa vitória. Não começamos bem o campeonato e a gente sabia que não podia tropeçar hoje. Foi um jogo em que não faltou emoção, com virada e mudanças no placar. Mas acho que merecemos pelo que apresentamos. Fico feliz por voltar a marcar e ajudar a equipe. Com certeza, essa vitória nos dará motivação e confiança para mudarmos nossa situação no campeonato - disse Samir.

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