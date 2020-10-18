Samir marca, e Udinese vence a primeira no Campeonato Italiano

A Udinese iniciou a temporada com três derrotas no Campeonato Italiano. A vitória neste domingo, portanto, era fundamental. E foi o que aconteceu. Jogando em casa, a equipe bateu o Parma por 3 a 2, com um gol do zagueiro Samir, ex-Flamengo. O resultado que tirou o time da zona do rebaixamento nesse início de competição.O gol de Samir, inclusive, deu um novo rumo ao time no jogo, já que o Parma abriu o placar aos 26 minutos, com o também brasileiro Hernani, ex-Athletico-PR, e o zagueiro deixou tudo igual dois minutos depois. Logo após o intervalo, a Udinese virou, com um gol contra de Simone Iacoponi, mas sofreu o empate com Karamoh. Até que, aos 43, o atacante Pussetto decretou a primeira vitória.