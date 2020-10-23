Samir completa 100 jogos com a camisa da Udinese neste domingo

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Quem vai atingir uma marca centenária na Europa neste fim de semana é o zagueiro Samir, ex-Flamengo. Neste domingo (25/10), em partida contra a Fiorentina, pelo Campeonato Italiano, ele fará seu jogo número 100 com a camisa da Udinese, que defende desde 2016. E se mostra muito grato pela representatividade que um dos clubes mais antigos da Itália tem na sua carreira.

- É muito especial e importante pra mim atingir essa marca num clube de tanta tradição, que tem um significado muito grande aqui na Itália. É uma oportunidade única. Só tenho a agradecer à Udinese, que abriu as portas pra mim aqui na Europa, identificou meu futebol no Brasil, insistiu em me contratar e estou aqui há quatro anos. Espero poder alcançar muitos outros jogos enquanto tiver saúde - declarou Samir.Em 99 partidas com a camisa bianconeri, Samir marcou seis gols – o último deles, inclusive, na rodada passada do Italiano, na vitória de 3 a 2 sobre o Parma. Ele ainda fez outros 92 jogos pelo Flamengo e mais três pelo Hellas Verona, clube para o qual foi emprestado assim que chegou a Udine, totalizando 194 partidas como profissional. E ressalta o legado brasileiro no seu clube atual.