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futebol

Salzburg é campeão pela sétima vez seguida com gol de André Ramalho

Zagueiro brasileiro fez o seu quinto gol na temporada na vitória por 3 a 0 sobre o TSV Hartberg, que garantiu aos Touros o 14º troféu da competição nacional em sua história...

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 21:16

LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2020 às 21:16
Crédito: Zagueiro fez cinco gols e deu uma assistência na temporada (Divulgação/RB Salzburg
O Red Bull Salzburg garantiu o sétimo título seguido do Campeonato Austríaco, o 14º em sua história, no último domingo, com duas rodadas de antecedência, após vencer o TSV Hartberg por 3 a 0, sendo que o triunfo teve uma pitada brasileira: o autor do primeiro tento, que abriu caminho para a vitória, foi do zagueiro André Ramalho.
- Estou contente demais, afinal ser campeão e ainda marcar um dos gols no jogo do título é muito especial. É um momento que ficará para sempre na minha memória. Todas as minhas conquistas aqui são inesquecíveis, mas, por todas as circunstâncias, acho que essa será ainda mais memorável. Tivemos outra excelente temporada. Tenho muito orgulho de fazer parte desse time e estamos todos de parabéns – iniciou o jogador, que complementou:E MAIS:Atacante deixa o México e assina pré-contrato com time da EuropaTrio do Paris Saint-Germain renova até o final da temporada atualBasel anuncia Arthur Cabral após chegar em acordo com o PalmeirasPortuguês: Benfica perde mais uma e técnico Bruno Lage entrega o cargoMilan tem interesse em Liziero, do São Paulo, e pode envolver Lucas Paquetá em negociação, diz site- Esse título eu dedico, mais uma vez, para a minha família, que está sempre ao meu lado em todos os momentos, aos meus companheiros e, claro, a nossa torcida. Infelizmente, por conta da pandemia, eles não puderam estar aqui na nossa casa, mas tenho certeza de que estão celebrando muito novamente e, em breve, quando for possível, estarão com a gente comemorando.
Além do primeiro gol do jogo, André Ramalho foi o responsável pelo tento de número 100 dos Touros na temporada 2019/2020. Os outros dois foram marcados por Hwang Hee-Chan e Patson Daka. Nesta temporada, o zagueiro jogou em 34 partidas oficiais, deu uma assistência e marcou cinco gols.
Ídolo do clube, este foi seu nono título com a camisa do Red Bull Salzburg, entre Copas da Áustria e Campeonatos Austríacos. Ao todo, em duas passagens pelo clube, são 196 atuações, 17 gols marcados e nove passes decisivos. E MAIS:

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