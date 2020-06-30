Salzburg é campeão pela sétima vez seguida com gol de André Ramalho

- Estou contente demais, afinal ser campeão e ainda marcar um dos gols no jogo do título é muito especial. É um momento que ficará para sempre na minha memória. Todas as minhas conquistas aqui são inesquecíveis, mas, por todas as circunstâncias, acho que essa será ainda mais memorável. Tivemos outra excelente temporada. Tenho muito orgulho de fazer parte desse time e estamos todos de parabéns – iniciou o jogador, que complementou:E MAIS:Atacante deixa o México e assina pré-contrato com time da EuropaTrio do Paris Saint-Germain renova até o final da temporada atualBasel anuncia Arthur Cabral após chegar em acordo com o PalmeirasPortuguês: Benfica perde mais uma e técnico Bruno Lage entrega o cargoMilan tem interesse em Liziero, do São Paulo, e pode envolver Lucas Paquetá em negociação, diz site- Esse título eu dedico, mais uma vez, para a minha família, que está sempre ao meu lado em todos os momentos, aos meus companheiros e, claro, a nossa torcida. Infelizmente, por conta da pandemia, eles não puderam estar aqui na nossa casa, mas tenho certeza de que estão celebrando muito novamente e, em breve, quando for possível, estarão com a gente comemorando.