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Atração no estádio

Salvador Costa recebe show do Abba e Vitória mandará jogos no Klebão

Por conta da atração, o clube alvianil ficará sem o seu estádio durante um mês nesta Copa Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2018 às 16:31

Publicado em 18 de Julho de 2018 às 16:31

Integrantes do Abba The Show, superprodução em tributo a banda sueca Crédito: Divulgação
O estádio Salvador Costa, em Bento Ferreira, vai receber o show internacional "Abba The Show", no dia 11 de agosto. Por conta da atração, que se trata de uma superprodução, o Vitória não terá a sua casa para treinos e jogos por um mês durante a Copa Espírito Santo.
De 5 de agosto a 15 de setembro, data de início da montagem da estrutura do evento até o fim da recuperação do gramado, o Alvianil terá que arrumar um novo lugar para treinar e para mandar seus jogos. Para as partidas, a nova casa do Vitória está definida: será o estádio Kleber Andrade, em Cariacica, onde o clube vai receber o Tupy, a Desportiva e o Atlético Itapemirim durante a primeira fase.
Com isso, o Vitória só voltará a jogar no Salvador Costa caso venha a se classificar para as semifinais da Copa Espírito Santo.
Locais de treinos e recuperação do gramado
Para os treinamentos diários, o Vitória tem a chance de usar o estádio do Tupy, em Vila Velha, e o Clube da Polícia Civil, em Carapina, na Serra. Mesmo sem poder jogar e treinar em casa, por mais de um mês, o supervisor Gilberto Santos, vê a cessão do estádio para a realização do show como benéfica para o clube, uma vez que o gramado ganhará uma reforma.
O gramado do estádio Salvador Costa passará por um tratamento especial após o show Crédito: Vitória/Divulgação
"Se não valesse a pena o Vitória não cederia o estádio para o show. No acordo, além do aluguel, está prevista uma recuperação do gramado do Salvador Costa. Contando com o tempo de montagem e desmontagem da estrutura e com o tratamento da grama, vamos ficar mais de um mês sem o estádio. Mas estamos vendo alguns locais para os treinamentos e vamos mandar os nossos jogos no Kleber Andrade."

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