Salvador Costa recebe Abba The Show e Vitória mandará jogos no Klebão

Integrantes do Abba The Show, superprodução em tributo a banda sueca Crédito: Divulgação

De 5 de agosto a 15 de setembro, data de início da montagem da estrutura do evento até o fim da recuperação do gramado, o Alvianil terá que arrumar um novo lugar para treinar e para mandar seus jogos. Para as partidas, a nova casa do Vitória está definida: será o estádio Kleber Andrade, em Cariacica, onde o clube vai receber o Tupy, a Desportiva e o Atlético Itapemirim durante a primeira fase.

Com isso, o Vitória só voltará a jogar no Salvador Costa caso venha a se classificar para as semifinais da Copa Espírito Santo.

Locais de treinos e recuperação do gramado

Para os treinamentos diários, o Vitória tem a chance de usar o estádio do Tupy, em Vila Velha, e o Clube da Polícia Civil, em Carapina, na Serra. Mesmo sem poder jogar e treinar em casa, por mais de um mês, o supervisor Gilberto Santos, vê a cessão do estádio para a realização do show como benéfica para o clube, uma vez que o gramado ganhará uma reforma.

O gramado do estádio Salvador Costa passará por um tratamento especial após o show Crédito: Vitória/Divulgação