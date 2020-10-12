Saliba não deve ir para o Brentford e pode servir o Arsenal até janeiro

O zagueiro William Saliba, do Arsenal, deve ficar no elenco comandado por Mikel Arteta até janeiro, segundo o “The Athletic”. Nos últimos dias, o nome do jovem francês de 19 anos foi especulado para ser emprestado ao Brentford, da segunda divisão inglesa, por conta da falta de oportunidades nos Gunners.
O treinador espanhol acredita que o atleta ainda precisa se adaptar ao modelo do futebol inglês após passar uma temporada emprestado ao Saint-Étienne. Além disso, o comandante quer que o francês melhore sua capacidade defensiva em lances de bola parada e na maturidade do seu jogo.
Saliba não foi inscrito no grupo que irá iniciar a campanha do Arsenal na Liga Europa, mas é esperado que esteja na lista final dos atletas que poderão atuar na Premier League. A janela de transferências domésticas da Inglaterra termina nesta sexta-feira, mas nenhuma saída parece provável neste momento.