Salézio Kindermann dará nome a taça do Campeonato Catarinense 2021

Crédito: Salézio teve diagnóstico positivo ainda no início de abril (Andrielli Zambonin/Avaí Kindermann

Homenageado por sua contribuição ao futebol de Santa Catarina tanto masculino como feminino, o ex-presidente do Avaí Kindermann e gestor do Napoli, Salézio Kindermann, tem sem nome colocado no troféu do Campeonato Catarinense de 2021. A informação foi oficializada pela Federação Catarinense de Futebol (FCF) em decisão tomada através da Resolução N° 21 desse ano com a assinatura do presidente Rubens Angelotti.>Como estão as semifinais do Catarinense?Para o site da Federação, Rubens ressaltou a importância do trabalho exercido pelo ex-dirigente que, aos 77 anos de idade, faleceu no último sábado (15) por complicações relacionadas ao diagnóstico prévio de Covid-19.

- É uma perda irreparável. O Salézio foi um grande incentivador do futebol, em especial do feminino. Sempre trabalhou muito e de maneira transparente. O nome dele no troféu é uma simples homenagem por tudo que ele fez e representou para o nosso futebol, ajudando a divulgar o nosso futebol a nível nacional e internacional - frisou o mandatário.

Além das atuações relacionadas ao futebol feminino, Salézio também tem uma parte de sua contribuição ligada a Chapecoense antes mesmo do clube ganhar a visibilidade nacional com os seguidos acessos que culminaram na chegada e consolidação dentro da elite do futebol nacional.