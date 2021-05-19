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Salézio Kindermann dará nome a taça do Campeonato Catarinense 2021

Figura importante do futebol estadual ligado as histórias de Chapecoense, Avaí Kindermann e Napoli faleceu na última semana vítima da Covid-19...

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 14:47

LanceNet

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Publicado em 

19 mai 2021 às 14:47
Crédito: Salézio teve diagnóstico positivo ainda no início de abril (Andrielli Zambonin/Avaí Kindermann
Homenageado por sua contribuição ao futebol de Santa Catarina tanto masculino como feminino, o ex-presidente do Avaí Kindermann e gestor do Napoli, Salézio Kindermann, tem sem nome colocado no troféu do Campeonato Catarinense de 2021. A informação foi oficializada pela Federação Catarinense de Futebol (FCF) em decisão tomada através da Resolução N° 21 desse ano com a assinatura do presidente Rubens Angelotti.>Como estão as semifinais do Catarinense?Para o site da Federação, Rubens ressaltou a importância do trabalho exercido pelo ex-dirigente que, aos 77 anos de idade, faleceu no último sábado (15) por complicações relacionadas ao diagnóstico prévio de Covid-19.
- É uma perda irreparável. O Salézio foi um grande incentivador do futebol, em especial do feminino. Sempre trabalhou muito e de maneira transparente. O nome dele no troféu é uma simples homenagem por tudo que ele fez e representou para o nosso futebol, ajudando a divulgar o nosso futebol a nível nacional e internacional - frisou o mandatário.
Além das atuações relacionadas ao futebol feminino, Salézio também tem uma parte de sua contribuição ligada a Chapecoense antes mesmo do clube ganhar a visibilidade nacional com os seguidos acessos que culminaram na chegada e consolidação dentro da elite do futebol nacional.
Com a Chape em situação financeira delicada e o time masculino do Kindermann tendo caído para a segunda divisão, uma parceria com o fornecimento de atletas foi feita onde o Verdão do Oeste iniciou seu processo de retomada. Ali, surgia o modelo de gestão que ficou famoso no restante do Brasil pelos resultados obtidos, especialmente, na década de 2010.

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