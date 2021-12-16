Salernitana x Inter de Milão: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Italiano

Após assumir a liderança do Campeonato Italiano, a Inter de Milão viaja para encarar a Salernitana nesta sexta-feira, às 16h45 (horário de Brasília), pelo Calcio. A equipe de Simone Inzaghi busca ampliar a diferença de pontos para o Milan, enquanto o time mandante ocupa a lanterna do torneio.ÓTIMA FORMADesde o retorno das competições após a pausa por conta da Data Fifa em novembro, a Inter de Milão perdeu apenas um de sete jogos disputados e na Champions League. Na luta pelo Scudetto, o clube nerazzurri vem com uma sequência de cinco vitórias consecutivas.
POUCAS CHANCESPor outro lado, a Salernitana só venceu duas partidas no Campeonato Italiano e possui a segunda pior defesa da competição - e irá enfrentar o melhor ataque da Itália. O clube de Salerno também possui o pior ataque da Serie A e efnrenta a segunda melhor defesa do país.
FICHA TÉCNICA:Salernitana x Inter de Milão
Data e horário: 17/12/2021, às 16h45 (de Brasília)Local: Estádio Arechi, em Salerno (ITA)Onde assistir: ESPN Brasil e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:SALERNITANA (Técnico: Fabrizio Castori)Belec; Veseli, Gyomber, Bogdan e Ranieri; Kechrida, Kastanos, Obi e Coulibaly; Ribery; Nwankwo
Desfalques: Leonardo Capezzi, Stefan Strandberg, Cedric Gondo, Antonio Russo e Matteo Ruggeri (machucados)
INTER DE MILÃO (Técnico: Simone Inzaghi)Handanovic; Skriniar, De Vrij e Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu e Perisic; Martinez e Dzeko
Desfalques: Joaquin Correa, Matteo Darmian e Christian Eriksen (machucados)